Bakanccsal a krémesbe – ezért zárt be az egyik legrégebbi magyar cukrászda, a Ruszwurm

A Ruszwurm cukrászda a Várban Fotó: Wikimedia Commons

Szerdán reggel hétkor a budavári önkormányzat emberei fizikailag is birtokba vették Magyarország egyik leghíresebb üzlethelyiségét, a Mátyás-templom szomszédságában található Ruszwurm cukrászdát, ezzel véget ért az üzlethelyiség körüli, jó évtizede tartó, a kerület korábbi fideszes és ellenzéki vezetését is megmozgató botránysorozat.

Miért volt ez botrány?

A főváros egyik legturistásabb pontján található patinás cukrászda bérlője, a marcipánmárkájáról ismert Szamos család cége a jogerős bírósági ítélet ellenére évek óta nem volt hajlandó távozni, miközben a kamatokkal együtt nagyságrendileg félmilliárdos tartozást halmozott fel. Szamos Miklós közben korrupcióval és zsarolással vádolt meg egy polgármestert.

Mi volt az alappprobléma?

Az egész ügy alapja, hogy az üzemeltető meghökkentően alacsony bérleti díjat fizetett évtizedeken át mindkét várbeli cukrászdája után. Merthogy nemcsak a Ruszwurm az övé a környéken. A 171 négyzetméteres Ruszwurmért 1994-től havi 99 640 forint + áfát fizetett, ami a szerződés 2015-ös felmondásáig 21 éven át semmit sem emelkedett. A Korona cukrászda sokkal nagyobb, 559 négyzetméteres, ezért 1994 óta 119 750 + áfát perkált havonta.

Mit reagáltak a kerület korábbi vezetői?

Megpróbálták rávenni a cukrászt, hogy fizessen többet, de ő egy árajánlatot sem fogadott el. Az akkori fideszes önkormányzat 2014-ben 333 ezer + áfás ajánlatot adott a Ruszwurmra és 463 ezreset a Koronára, de Szamos Miklós ezeket nem volt hajlandó kifizetni. A Ruszwurmért az önkormányzat szerint a kért összeg durván felét, a Koronáért annak negyedét lett volna hajlandó leperkálni. Így megállapodás híján 2016-tól nem fizetett. Emiatt gyűlt össze a több százmilliós tartozása. A szerződés felmondása után évekkel, 2019-ben, amikorra világossá vált, hogy a bérlő magától nem fog kimozdulni, a fideszes önkormányzat pert indított, amit jogerősen megnyert. Az új, ellenzéki vezetés rövid időre felfüggesztette a pert, hátha sikerül mégis megállapodni, majd folytatták és megnyerték.

Mitől ennyire bonyolult az ügy?

Például attól is, hogy itt a kiürítés sem egyszerű. Az 1827 óta ott üzemelő cukrászda berendezései, felszerelési tárgyai, az 1830-as években készült, rokokó hangulatú műemlék elemei és maga a brand is Szamosék kft.-jének tulajdonában van, az önkormányzat némi túlzással csak a falakat birtokolja. Függetlenül attól, hogy kinek van igaza, a konfliktus miatt a magyar gasztrotörténet pótolhatatlan darabja szűnt meg. A Ruszwurm 1827-es megnyitása óta összesen hat évig tartott zárva, a legvadabb kommunista időkben.

Egyet akartak, mást mondtak

A sztori szórakozatóan magyaros eleme, hogy az érintett pártok és politikusok végig kb. ugyanazt csinálták a gyakorlatban, de közben összevissza beszéltek. Böröcz László, a mostani fideszes polgármester tavaly április végén, az önkormányzati választás hajrájában egy kiválóan öregedő fb-posztban például arról írt, hogy milyen szomorú, hogy

„V. Naszályi Márta polgármester asszony ahelyett, hogy megoldást talált volna a Ruszwurm cukrászda megmentésére, a bezárás mellett döntött. (...) Pár héten belül inkább elveszi az I. kerületiektől a világhírű cukrászdát. Az önkormányzat is nagyon rosszul jár, több százmilliós bérletidíj-követelése válik behajthatatlanná.”

Egy jó évvel később mégiscsak Böröcz lett az, aki ténylegesen bezáratta a cukrászdát, és eleve az ő pártja indította el a pert és próbálta elsőként kipaterolni a bérlőt.

De ellenzéki elődjével is keményen szembejött a valóság egyszer: V. Naszályi a polgármesteri ciklusa elején megyezéssel próbálkozott, ezért egy időre fel is függesztette a pert. Az eredmény? Szamos nyilvánosan megvádolta azzal, hogy a politikus kvázi védelmi pénzt kért tőle. (Bizonyíték felmutatása nélkül.) V. Naszályi ezért perelt és nyert is.

Böröcz a végén egyébként tényleg próbálkozott a Ruszwurm megmentésével. A friss fb-posztjában ír arról, hogy tavaly ősszel két lehetőséget is ajánlott a bérlőnek:

Először felajánlottuk, hogy az önkormányzat átveszi a céget és tovább működtetjük a cukrászdát. Majd a dolgozóknak is felajánlottuk, hogy mindenkit átvesz az egyik önkormányzati cégünk, és velük indítjuk újra a cukrászdát.

Szamosék egyik opcióval sem éltek.

Ezzel vége a sztorinak?

Közel sem, maximum abban az értelemben, hogy a sok évtizede ismert Ruszwurm cukrászda ebben a formájában megszűnt. De a bérlő eleve százmilliókkal tartozik jogerősen az önkormányzatnak, és egyelőre nem világos, hogy ebből mennyit tudnak behajtani. A Korona cukrászdát Böröcz László egyik kommentje szerint e hét péntekjén veszi birtokba az önkormányzat. De azonnal felmerül a kérdés, hogy mi legyen a két patinás gasztrointézmény helyén. Böröcz bejegyzésében a kettő közül a Ruszwurm jövőjével kapcsolatban említett konkrétumot, amennyiben:

„Azon dolgozunk, hogy még ősszel nyílt pályázaton találjuk meg a legjobb csapatot, akik minőségi cukrászdát tudnak nyitni a most bezárt üzlet helyén, a budaváriak és az ide látogatók örömére.”

Azt sem tudni egyelőre, hogy mi lesz az egyedi berendezés, az intarziás fa bútorzat sorsa, hiszen ezek mind a Szamos család cégének tulajdonában vannak.

Mit mond a bérlő?

A Ruszwurm kedden arról posztolt a Facebookon, hogy nem tudják, mi lesz, azon túl, hogy bezár a cukrászda: