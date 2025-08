Először hidegfront, aztán kánikula jön

Aki szerda reggel kinézett az ablakon, és rácsodálkozott, hogy borús, kicsit esős,, hűvösnek tűnő napra ébredt, ne csodálkozzon tovább, mert megérkezett a hidegfront. Az Időkép előrejelzése szerint ennek köszönhetően a hőmérséklet kora reggel 18, délután pedig 25 fok körül alakul. És bár nem lesz forróság, attól még az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért mindenki alaposan locsoljon magára egy kis fényvédőt.

Csütörtökön már nem lesz eső, viszont nagyon hűvös lesz a reggel, 7 és 15 fok közé hűl le a levegő, délután viszont már akár 31 fok is lehet. Ezzel be is indul a kánikula, mert bár péntek reggel is kell majd egy pulcsi vagy egy kiskabát, délután már 34 fok lehet, hétvégén pedig iszonyú hőség várható 37 fokos maximumokkal.