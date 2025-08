Kína újabb víz alatti adatközpontot épít, hogy könnyebben tudják hűteni a szervereket a mesterséges intelligenciához

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Amikor mesterséges intelligenciára gondolunk, a legtöbbünknek elsőre nem a víz jut eszébe, pedig minden alkalommal, amikor megkérdezünk valami apróságot – például a ChatGPT-től –, valahol a világban egy szervert hűteni kell. A Kaliforniai Egyetem kutatásai szerint 20–50 kérdés feldolgozása nagyjából fél liter édesvizet igényel, amit a működés közben felforrósodó szerverek hűtésére használnak. Csak a ChatGPT-3 betanítása több mint 700 000 liter vizet emésztett fel, ez a mennyiség több száz autó legyártásához lenne elég, de egy kisebb falu vízellátását is fedezné hetekre. Ahogy az AI egyre elterjedtebbé válik, és a lekérdezések száma milliós nagyságrendűre nő, úgy fokozódik az igény a hűtésre is – ami pedig egyre több áramot, vizet és terhet ró a már most túlhasznált erőforrásokra.

Fotó: Jhon - stock.adobe.com

Kína – nem meglepő módon – döbbenetes összegeket fektet a mesterséges intelligenciába, a felhő alapú számítástechnikába és más digitális technológiákba, és hasonlóan nagy összegeket költ az ezek működéséhez szükséges számítógépes adatközpontokra.

Víz, víz, víz

Ahogy egyre több folyamatot lehet automatizálni az MI segítségével, úgy lesz egyre nagyobb szükség az adatközpontokra. Mivel a szorosan egymás mellé stokizott szerverek éjjel-nappal működnek, rengeteg vizet és áramot fogyasztanak. Ez hőt termel, ami könnyen károsíthatja a berendezéseket, de akár adatvesztést is okozhat, ezért naponta több százezer liter vízzel kell hűteni őket.

Ez azért gond, mert így az adatközpontok – nem csupán Kínában, világszerte mindenhol – ugyanazért a vízkészletért „küzdenek”, ami a mezőgazdaság és az ivóvíz-ellátás szempontjából is nélkülözhetetlen. Ráadásul sok cég szándékosan a legszárazabb régiókba (például Arizonába, Spanyolországba vagy a Közel-Keletre) telepíti az adatközpontjait, mert az alacsony páratartalom kevésbé veszélyezteti a berendezések működését. (Arról, hogy a legnagyobb techvállalatok hol építenek adatközpontokat, és hogy ezek helyben milyen környezeti problémákat okoznak, érdemes elolvasni a Guardian és a SourceMaterial közös tényfeltárását.)

Szárazság a mexikói Santiagóban 2025. július 4-én Fotó: Alfredo Estrella/AFP

Egy átlagos adatközpont áramfogyasztásának kb. 40 százalékát teszi ki a hűtés. Ennek nagy részét arra használják, hogy vizet hűtsenek, amit aztán a szerverek körüli levegőbe porlasztanak, vagy a gépek közelében elpárologtatnak, így csökkentve a hőmérsékletet. Ehhez a víz a helyszíni lehetőségek függvényében származhat talajvízből, közeli folyókból, patakokból, újrahasznosított szennyvízből is.

