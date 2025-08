Lelőttek 12 páviánt, a nürnbergi állatkert vezetői azóta halálos fenyegetéseket kapnak

Páviánok a nürnbergi állatkertben Fotó: DANIEL KARMANN/dpa Picture-Alliance via AFP

Halálos fenyegetéseket kapott a nürnbergi állatkert igazgatója, miután a létesítményben helyhiány miatt elpusztítottak 12 egészséges páviánt.

Az állatkert közlése szerint a Dag Encke igazgató elleni fenyegetések közül 10 meglehetősen kézzelfogható volt, így feljelentést is tettek. Emellett tucatjával jelentek meg általános jellegű fenyegetések a közösségi médiában, az internet egyéb helyein, de postán is adtak fel hasonló tartalmú leveleket. A fenyegetések részben Jörg Beckmann igazgatóhelyettes és az állatkert dolgozói ellen is irányultak, és mivel az állatkert igyekszik a lehető legjobban megóvni az alkalmazottakat, minden komolyabb esetben feljelentést tesznek. A német rendőrség közlése szerint mintegy 170 üzenet tartalmát vizsgálják bűntetőjogi szempontból.

Dag Encke igazgató és helyettese, Jörg Beckmann tartották a sajtótájékoztatót, a fenyegetéseket is jórészt ők kapták ezért Fotó: DANIEL KARMANN/dpa Picture-Alliance via AFP

Dag Encke igazgató múlt héten azt mondta, hogy az állatkertnek nem volt más választása, mint gyéríteni a majompopulációt, mert más intézmények nem tudták őket átvenni, a nőstényekbe beültetett fogamzásgátló eszközökkel pedig nem érték el a kívánt eredményt. Hozzátette, hogy a páviánok elengedése a szabadba, illetve a majomház bővítése nem jöhetett szóba. A páviánokat lőfegyverrel pusztították el, és tetemüket táplálékként ragadózóknak adták, mint ahogy a külön erre a célra tartott egyéb állatfajok esetében is történik ez az állatkertben - tette hozzá.

Állatvédők hevesen bírálták a történteket és közölték, hogy feljelentést tesznek az állatkerttel szemben.

Tiltakozók sátra az állatkert előtti parkolóban Fotó: DANIEL KARMANN/dpa Picture-Alliance via AFP

Eddig mintegy 350 feljelentés érkezett az illetékes ügyészséghez az állatvédelmi törvény feltételezett megsértése miatt a páviánok megölésével kapcsolatban. Aktivisták egy tüntetőtábort is létesítettek az állatkert közelében, és több más megmozdulást is bejelentettek, követelve, hogy ne pusztítsanak el több páviánt. Az állatkert közölte, hogy rendben lévőnek tartja a tiltakozó akciókat, míg azok békések maradnak. (MTI)