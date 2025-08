Megfosztották megbízatásától a boszniai Szerb Köztársaság elnökét

Megfosztotta megbízatásától Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét az ország választási bizottsága szerdán, azt követően, hogy a múlt pénteken a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltották.

A központi választási bizottság (CIK) szerdai ülésén egyhangúlag fogadták el az elnöki megbízatás megvonására vonatkozó javaslatot.

Szerb–magyar csúcs Budapesten február közepén: Orbán Viktor kormányfő, Aleksandar Vučić szerb elnök, Sulyok Tamás államfő és Milorad Dodik boszniai szerb elnök, akit januárban már másodjára sújtott szankciókkal az USA, és akit néhány nappal később elítéltek Boszniában. Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Goran Bubic, a boszniai szerb elnök ügyvédje korábban bejelentette, hogy az alkotmánybírósághoz fordulnak jogorvoslatért, és kérelmezni fogják az ítélet elhalasztását mindaddig, amíg a testület nem hoz döntést. Milorad Dodik a CIK döntése ellen is fellebbezéssel élhet. A boszniai törvények értelmében a CIK döntését követően a boszniai szövetségi parlamentnek meg kell erősítenie a döntést, és előrehozott elnökválasztást kell kiírni.

A boszniai szövetségi ügyészség 2023 augusztusában emelt vádat Dodik ellen a büntetőtörvénykönyv azon pontja alapján, amely szerint hat hónaptól öt évig terjedő börtönbüntetésre ítélhető és hivatali tevékenységeitől akár tíz évre is eltiltható az a hivatalos személy, aki nem tartja be, nem hajtja végre vagy akadályozza a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit. A boszniai Szerb Köztársaság elnökét azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt főképviselő döntéseit, mert aláírta a nemzetközi főképviselő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt.

Milorad Dodik az utóbbi hónapokban több olyan intézkedést is kezdeményezett, amely a boszniai Szerb Köztársaság önállósodását hivatott elősegíteni. Március közepén benyújtotta az országrész új alkotmányának tervezetét, valamint a boszniai Szerb Köztársaság alkotmányos rendjének védelméről szóló törvényt. A politikus mintegy három évtizede hangoztatja, hogy a boszniai Szerb Köztársaságnak függetlenné kell válnia, és szerinte Bosznia államként működésképtelen - írja az MTI.

Áprilisi látogatás Moszkvában Fotó: MIKHAIL TERESHCHENKO/AFP

Nemzetközi szinten Dodik meglehetősen elszigetelt, legfőbb támogatói közé az orosz és a magyar kormány tartozik. Pont tegnap látogatta meg Dodik a Karmelitában Orbán Viktort, aki a bírósági döntést nem fogadja el. „Dodik elnök úr továbbra is a Boszniában élő szerbek megválasztott vezetője, és eszerint is fogjuk alakítani a politikánkat” - jelentette ki.

Orbán régóta a szeparatista szerb politikus oldalán áll, olyannyira, hogy a VSquare információi szerint a Terrorelhárítási Központ feladata lett volna tavaly, hogy megakadályozza Dodik letartóztatását és kimenekítse az elnököt. Az akciót közös gyakorlatozásnak és kiképzésnek álcázták, csakhogy az akció végül meghiúsult. Egyrészt azért, mert akkor nem volt jogerős az ítélet (most is lehet egy alkotmánybírósági kör), másrészt a tervről tudomást szerzett Amerika, és amellett, hogy értesítette a horvátokat, üzent a TEK-nek is, hogy ha végrehajtják a szöktetést, kizárják a szervezetet az összes nemzetközi együttműködésből. Orbán Viktor egy sajtótájékoztatón visszautasította, hogy lett volna ilyen terv.

Buda Péter nemzetbiztonsági elemző és volt nemzetbiztonsági főtiszt korábban a 444-nek arról beszélt, hogy ezek alapján a kormány elmérte magát, több külpolitikai lépés is komor jövőt fest elénk. Mert ezek „arra utalnak, hogy tevőleges szerepet játszunk egy olyan geopolitikai átrendeződésben, amely orosz háttérrel zajlik azon szövetségesi rendszer ellenében, amelynek de iure mi is tagjai vagyunk. Ez nem merészség, ez oktalanság. És persze árulás is.”