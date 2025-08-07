A Katasztrófavédelem leállította a vasúti közlekedést Komáromnál, a Budapest-Győr–Hegyeshalom vonalon pótlóbuszos átszállásra kell számítani

A Budapest-Győr–Hegyeshalom vonalon hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra kell számítani, mert Komárom állomáson a Katasztrófavédelem bizonytalan időre leállította a vasúti közlekedést

– írta csütörtök reggel a MÁVINFORM, hozzátéve, hogy az InterCity, Railjet és EuroCity-járatok Hegyeshalom, Csorna felől csak Győrig, illetve Budapest felől csak Tatabányáig közlekednek. Tatabánya és Győr között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az S10-es vonatok helyett Almásfüzitő és Ács között, míg az S150-es vonatok helyett Nagyigmánd–Bábolna és Komárom között közlekednek pótlóbuszok.

Kerestük az Országos Katasztróvédelmi Főigazgatóságot, hogy mi indokolja az intézkedést, a válasz ismeretében frissítjük majd a cikket.