A Ruszwurm bezáratása után pár órával infarktusban meghalt Szamos Miklós

Ruszwurm cukrászda a Várban Fotó: Wikimedia Commons

Néhány órával azután, hogy a budavári önkormányzat végrehajtókkal bezáratta a Mátyás templom közelében található legendás Ruszwurm cukrászdát, a Blikk szerint szívinfarktusban meghalt Szamos Miklós, a cukrászda tulajdonosa, az üzlethelyiség eddigi bérlője. A bulvárlap úgy tudja, hogy „szó szerint beleszakadt a szíve abba, hogy elveszítette élete munkáját”. Szamos cukrászmester és okleveles közgazdász volt.

Szamos - a marcipánjairól is ismert cukrászcsalád tagja - és cége 1994-ben szerezte meg az 1827-es megnyitása óta ezen a helyen üzemelő cukrászda brandjét és felszerelési tárgyait, de magát a helyet az önkormányzattól bérelte. A 2010-es évek közepe táján jogvitába keveredtek az akkor a Fidesz által vezetett önkormányzattal, mivel több mint 20 évig nem emelték a Ruszwurm és a szintén a családi cég kezében lévő környékbeli Korona cukrászda bérleti díját, de Szamosék nem fogadták el a helyhatóság által javasolt megemelt bérleti díjat. 2019-ben végül per indult, amit az önkormányzat nyert meg, de Szamos Miklós cége azután sem fizette meg a 300 millió forint feletti tartozást, ezért vette vissza szerdán az üzlethelyiséget a kerület. Szerdán ezt a cikket írtuk az ügy hátteréről, Bakanccsal a krémesbe – ezért zárt be az egyik legrégebbi magyar cukrászda, a Ruszwurm címmel.