A tettes szerint nem sört, hanem 20 deka szotyolát dobott Magyar Péter felé Gyulán

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket arra, hogy a Tisza közleményére hivatkozva tévesen írtunk sörösdobozt szerda este, amikor egy férfi meg akarta dobni Magyar Pétert a gyulai rendezvényén. A videón jobban megnézve tényleg látszik, hogy nem sörösdobozról, hanem valami más állagú tárgyról van szó.

Fotó: Magyar Péter Facebook screenshot

Maga a férfi (akit tegnapi cikkünkben már azonosítottunk) pedig azt kommentelte be Magyar posztja alá, hogy napraforgómag volt a zacskóban.

Kedves Péter! Csak a korrektség jegyében:

Nem vagyok digitális! Analóg vagyok

Nem vagyok harcos! Munkás vagyok

Nem egy doboz sör volt, hanem 20 dkg napraforgómag!

– írta a Facebookon nem a saját nevével regisztráló férfi, aki azért választotta fegyverneméül a napraforgót, mert a kormánymédia pár napja azzal támadja Magyart, hogy nem tudja megkülönböztetni a gazt a napraforgótól. A kommentben azt írja, egy végigdolgozott nap után fenntartja magának a jogot, hogy mellédobjon, illetve nem haragszik Magyarra, de „az összevissza hazudozásoddal már rég tele a padlás”, írását pedig azzal zárja:

S MEGJEGYZEM, NEM VAGYOK FIDESZES!

A Facebook-posztjai alapján ennek az ellenkezőjével sem lehetne megvádolni.

A rocker szerint azért nem vették őrizetbe a rendőrök, mert „nem mondott csúnyát, nem okozott kárt, nem sérült meg senki”.

Magyar Péter a Facebookon azt írta csütörtök reggel, hogy egy digitális harcos egy teli doboz sört akart hozzá vágni, és szerinte „ide vezet az orbáni gyűlöletkeltés, a harcosok klubja, és a digitális hergelés”.