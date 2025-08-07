Az ukrán kormány szerint nem igaz, hogy ne nyomoznának Sebestyén József halálának ügyében

Hamisnak és manipulatívnak nevezte az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) azokat a híreket, amelyek szerint nem folytatnak nyomozást Sebestyén József halálának ügyében – írja a Telex. A DBR azután közölte ezt, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, az ukrán állami hatóságok megtagadták a kárpátaljai magyar férfi halálának kivizsgálását.

A DBR szerint jelenleg is nyomoznak katonai felelős beosztott hivatallal való visszaélése ügyében.

Az előzetes vizsgálat alapján Sebestény június 14-i behívása napján meg is jelent az ungvári mozgósításért felelős szerv orvosi bizottsága előtt, ahol szolgálatra alkalmasnak találták. „Ő maga egészségi állapotára nem panaszkodott” – olvasható a közleményben.

Képkocka a Sebestyén Józsefről július 12-én nyilvánosságra került videóból

A közlemény alapján Sebestyén 18-án engedély nélkül elhagyta a szolgálati helyét, másnap pedig már a beregszászi pszichiátrián jelentkezett, ahol rosszullétre, fejfájásra, tehát agyrázkódásgyanús fájdalmakra panaszkodott. A DBR szerint ezután átszállították a kerületi kórházba, ahol komoly sérülést nem találtak rajta.

A közlemény szerint Sebestyént június 24-én utalták át kórházból pszichiátriára, majd július 7-én kapott egy értesítést a rendőrség arról, hogy az előző napon Sebestyén meghalt.