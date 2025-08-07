Azahriah visszaszólt a külsején élcelődő Borsnak

Noha múlt héten még békét kötött volna a fideszesekkel, Azahriah újra közéleti vizekre evezett, miután a Bors összekapart pár reddites kommentet, melyben néhányan az énekes szerintük elhanyagolt külseje miatt sajnálkoznak.

Nekem lesz még lehetőségem elég hajszérumot, parfümöt és borotvát használni bármikor, de ti jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt

– írta Azahriah egy friss Instagram-sztoriban, hozzátéve, hogy

minden bulvár szutykos, de látványosan a borsosak sértődtek meg a legjobban a véglényezésen
gyanúsak vagytok pupákok

Fotó: paulsonati instagram
