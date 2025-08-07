Carrara belepusztult a márványiparba

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Már időszámításunk előtt száz évvel is bányászták az Apuai-Alpokban a ma carrarai márványként ismert követ, viszont az elmúlt 30 évben becslések szerint több márványt termeltek ki a hegyekből, mint az előző két évezredben összesen. A 20. század elején még évente kevesebb mint 300 ezer tonnát termeltek ki, ehhez képest a jelenlegi éves kitermelés kb. 4 millió tonna. Minderre úgy van igény, hogy egy konyhai munkalap méretű márványtábla több mint tízezer amerikai dollárba, tehát 3,5 millió forintba kerül. Egyáltalán nem mellékes az az információ sem, hogy a kitermelt márvány nagy része az Egyesült Államokban, Indiában és Kínában köt ki.

De nem sokáig lesz ez így, ugyanis a Dial azt írja, hogy azok szerint, akik évtizedek óta dolgoznak a helyi bányákban, a leghíresebb, hófehér carrarai márvány gyakorlatilag teljesen eltűnt, és ha ebben az ütemben folytatódik a kitermelés, a többi bánya is kiürülhet 50 éven belül.

Fotó: IMAGO/Augst / Eibner-Pressefoto/IMAGO/Eibner via Reuters Connect

A márvány metamorf kőzet, ami egymilliárd évvel ezelőtt kezdett kialakulni tengeri élőlények fosszíliáiból. Miután ezek felhalmozódtak a tengerfenéken, összetömörödtek, majd először mészkővé, később a földkéreg mélyén a hatalmas nyomás és magas hőmérséklet hatására márvánnyá alakultak át. Laza százmillió évvel később, amikor elmozdultak a földtömegek, és hegyláncok képződtek, a tengerfenéken képződött márvány a felszínre került.

Szóval amin a természet sok százmillió éven át melózott, azt az ember pár évtized alatt úgy tünteti el, mintha soha nem is létezett volna.