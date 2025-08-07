Carrara belepusztult a márványiparba

Már időszámításunk előtt száz évvel is bányászták az Apuai-Alpokban a ma carrarai márványként ismert követ, viszont az elmúlt 30 évben becslések szerint több márványt termeltek ki a hegyekből, mint az előző két évezredben összesen. A 20. század elején még évente kevesebb mint 300 ezer tonnát termeltek ki, ehhez képest a jelenlegi éves kitermelés kb. 4 millió tonna. Minderre úgy van igény, hogy egy konyhai munkalap méretű márványtábla több mint tízezer amerikai dollárba, tehát 3,5 millió forintba kerül. Egyáltalán nem mellékes az az információ sem, hogy a kitermelt márvány nagy része az Egyesült Államokban, Indiában és Kínában köt ki.
De nem sokáig lesz ez így, ugyanis a Dial azt írja, hogy azok szerint, akik évtizedek óta dolgoznak a helyi bányákban, a leghíresebb, hófehér carrarai márvány gyakorlatilag teljesen eltűnt, és ha ebben az ütemben folytatódik a kitermelés, a többi bánya is kiürülhet 50 éven belül.
A márvány metamorf kőzet, ami egymilliárd évvel ezelőtt kezdett kialakulni tengeri élőlények fosszíliáiból. Miután ezek felhalmozódtak a tengerfenéken, összetömörödtek, majd először mészkővé, később a földkéreg mélyén a hatalmas nyomás és magas hőmérséklet hatására márvánnyá alakultak át. Laza százmillió évvel később, amikor elmozdultak a földtömegek, és hegyláncok képződtek, a tengerfenéken képződött márvány a felszínre került.
Szóval amin a természet sok százmillió éven át melózott, azt az ember pár évtized alatt úgy tünteti el, mintha soha nem is létezett volna.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?