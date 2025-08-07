Dél-Európa lángokban áll

A héten extrém hőhullám halad végig Európán, Franciaországban, Spanyolországban és Portugáliában többeket is evakuálni kellett, miközben egyre terjednek a tűzvészek.

Franciaország Fotó: IDRISS BIGOU-GILLES/AFP

Franciaország

Kedden az ország déli részén, Aude régióban 24 óra leforgása alatt tizenötezer hektár égett le – ez nagyobb terület, mint egész Párizs. Egész erdők szenesedtek el, egy idős nő meghalt, többen megsérültek, a tűz pedig komoly károkat okozott a falusi épületekben is. Ráadásul még meg sem sikerült állítani, pedig a hatóságok szerint máris akkora területen okozott kárt, mint az összes tavalyi tűzvész összesen.

Fotó: IDRISS BIGOU-GILLES/AFP

„Az ország minden erőforrását mozgósítottuk” – írta Emmanuel Macron francia elnök posztjában, melyben óvatosságra intette az embereket. Közel kétezer tűzoltó küzd a lángokkal, akiket hatszáz jármű és vízszóró repülő támogat.

A hatóságok szerint a tűz terjedését a növényzet szárazsága okozta, ami miatt a régióban alapból vízkorlátozás volt érvényben. Az Al Jazeerának nyilatkozó szakértő szerint a tűzveszély a Földközi-tenger térségében a legnagyobb, az éghajlatváltozás pedig tovább rontott a helyzeten.

Fotó: IDRISS BIGOU-GILLES/AFP

Spanyolország és Portugália

Az Ibériai-félsziget is hőhullámokkal, tűzvészekkel küzd. Spanyolországban több tűzvész is volt, miután egy vasárnap óta tartó hőhullám során 43 fokot is mértek. Portugáliában idén már több mint negyvenezer hektár égett le tűzvész miatt. A területek fele az elmúlt két hétben égett le.

Portugália északi része Fotó: CARLOS COSTA/AFP

Egy andalúziai spanyol üdülővárosban 1500 embert evakuáltak, miután tűz ütött ki egy közeli erdős területen. A tűz a feltételezések szerint egy lakókocsiban ütött ki, és az erős szél miatt terjedt ilyen gyorsan. A tűzoltók azon dolgoznak, hogy távol tartsák a lángokat az épületektől, de egyelőre a tűzvészt nem sikerült megszüntetni.

Spanyolország Fotó: HANDOUT/AFP

Több hasonló eset is előfordult, a spanyol meteorológiai ügynökség riasztást adott ki több régióban, a hatóságok pedig tűzveszélyre figyelmeztetnek az ország legtöbb részén. A spanyol egészségügyi minisztérium halálozási adatai szerint a hőhullámhoz köthető júliusi halálesetek száma 57 százalékkal nőtt a tavalyi számhoz képest.

Portugáliában szerdán sikerült megfékezni egy nagyobb tűzvészt az ország északi részén, de máshol továbbra is találni aktív tüzeket. Lisszabon augusztus 6-ig riadót hirdetett, mivel a hőmérséklet emelkedése miatt több mint száz településen áll fenn a tűzvész veszélye. (Al Jazeera)