DigiOrbán – a Fidesz régi-új válasza Magyar Péterre

belföld
  • A Fidesz bajban van, ezt mondják a közvélemény-kutatások, sőt fideszes politikusok is elismerik ezt egyszer-egyszer.
  • Áprilisban beindították a gépezetet. Országjárás, online szőnyegbombázás, Harcosok Klubja, Digitális Polgári Körök, Harcosok Órája. És Dopeman.
  • Régi, mondhatni történelmi fideszes módszert igyekeznek modern köntösben reciklálni, a nagy kérdés az, hogy ez érvényes, hatásos tud-e lenni a közösségi média működési logikájában.
  • A választásokat is eldöntheti, hogy Orbán és stábja jól olvassa-e az online világot.

I. Baj van

Az, hogy a Fidesz házi fesztiváljának számító Tusványoson is előkerült a színpadon a népszabadságos póló, a macskás fadísz (m_csk_s f_d_sz) és a szivárványos zászló, talán akkor is meglepően erős jelzés volt, ha régóta tudni, hogy a Fidesz nem áll jól.

A Tisza tavasz óta minden nem kormányközeli közvélemény-kutató szerint népszerűbb, mint a Fidesz. A kormánypárti intézetek egy ideig hosszú, jelzés értékű csöndbe burkolóztak, majd nagy nehezen előjöttek pár olyan kutatással, amely szerint vezet a Fidesz – de közben fideszes politikusok és elemjzők is arról beszélnek, hogy zárult az olló, vagy hogy rosszul áll a széna a klasszikusan polgári Budán. Még az is előkerült, hogy Orbán legyen-e a Fidesz jelöltje, ő maga is simán megszólalt erről.

2025 a mocskos fideszezések nyara lett a fesztiválokon, a legismertebb és legkedveltebb zenészek közül is többen kifejezték, hogy elegük van a pártból. Üzent a három Puskást megtöltő Azahriah, a legértékesebb celebek listáján mindig előkelő helyen álló, rádiós támogatás nélkül is milliós lejátszásokat produkáló Majka slágerben énekelte meg egy fiktív ország korrupt miniszterelnökét, akit aztán le is lövetett a színpadon.

A közösségi médiában a Tisza felemelkedésével még látványosabbnak tűnik a Fidesz-ellenes, kormányváltó hangulat, vélhetően a két szavazótábor demográfiai összetételének (kor, lakóhely, végzettség) különbsége miatt. Vagy egyszerűbben fogalmazva: a fiatalok rohadtul Fidesz-ellenesek, annyira, hogy azt már Lázár János sem érti.

A Reddit magyarországi dolgokkal foglalkozó szubredditje olyan, mintha valami tiszás belső levelezést olvasgatnánk, de a boomer Facebookon is nagy eséllyel Orbán-ellenes kommentek, röhögő fejek vannak többségben egy-egy nagy elérésű fideszes politikai poszton, rengeteg megosztás, sok ezer lájk jön minden tiszás tartalomra.

A Fidesz online lemaradása az elérésben, kommentekben és lájkokban azért is érdekes, mert korábban viszonylag naprakészen követte a médiafogyasztási szokásokat. Időben fordult rá az internetre, majd a klasszikus médiája mellé felépítette a Megafont, amely tulajdonképpen egy Facebookra optimalizált hálózat, iszonyú mennyiségű hirdetési pénzzel megtolva, hogy lehetőleg mindenki elé eljussanak az üzenetek, néha fájóan sokszor. A Megafon megalakulásának is az volt az indoklása, hogy a Facebookon terjeszteni kell az igét, mert ott túlsúlyban vannak a liberális álláspontok.

Igaz, a másik oldalon ott volt a régimódi Orbán legendája, aki örül, ha SMS-t tud írni, de okostelefont sem tud kezelni, nincs is neki. Ez egykor még lehetett tekintélyt, élettapasztalatot, bölcsességet sugárzó mondás, ami hozzájárul a miniszterelnök „ő is egy közülünk” imidzséhez, de ezek az idők elmúltak, 2025-ben ezt a legtöbb korosztály inkább bénázásnak, kínosnak látja.

II. A Fidesz-DNS

A kormánypárt tavasszal jött rá, hogy kezdenie kell valamit a helyzettel.

belföld tisza harcosok klubja tusványos Digitális Polgári Körök fidesz kubatov gábor megafon majka azahriah orbán viktor
