DigiOrbán – a Fidesz régi-új válasza Magyar Péterre

Az, hogy a Fidesz házi fesztiváljának számító Tusványoson is előkerült a színpadon a népszabadságos póló, a macskás fadísz (m_csk_s f_d_sz) és a szivárványos zászló, talán akkor is meglepően erős jelzés volt, ha régóta tudni, hogy a Fidesz nem áll jól.
A Tisza tavasz óta minden nem kormányközeli közvélemény-kutató szerint népszerűbb, mint a Fidesz. A kormánypárti intézetek egy ideig hosszú, jelzés értékű csöndbe burkolóztak, majd nagy nehezen előjöttek pár olyan kutatással, amely szerint vezet a Fidesz – de közben fideszes politikusok és elemjzők is arról beszélnek, hogy zárult az olló, vagy hogy rosszul áll a széna a klasszikusan polgári Budán. Még az is előkerült, hogy Orbán legyen-e a Fidesz jelöltje, ő maga is simán megszólalt erről.
2025 a mocskos fideszezések nyara lett a fesztiválokon, a legismertebb és legkedveltebb zenészek közül is többen kifejezték, hogy elegük van a pártból. Üzent a három Puskást megtöltő Azahriah, a legértékesebb celebek listáján mindig előkelő helyen álló, rádiós támogatás nélkül is milliós lejátszásokat produkáló Majka slágerben énekelte meg egy fiktív ország korrupt miniszterelnökét, akit aztán le is lövetett a színpadon.
A közösségi médiában a Tisza felemelkedésével még látványosabbnak tűnik a Fidesz-ellenes, kormányváltó hangulat, vélhetően a két szavazótábor demográfiai összetételének (kor, lakóhely, végzettség) különbsége miatt. Vagy egyszerűbben fogalmazva: a fiatalok rohadtul Fidesz-ellenesek, annyira, hogy azt már Lázár János sem érti.
A Reddit magyarországi dolgokkal foglalkozó szubredditje olyan, mintha valami tiszás belső levelezést olvasgatnánk, de a boomer Facebookon is nagy eséllyel Orbán-ellenes kommentek, röhögő fejek vannak többségben egy-egy nagy elérésű fideszes politikai poszton, rengeteg megosztás, sok ezer lájk jön minden tiszás tartalomra.
A Fidesz online lemaradása az elérésben, kommentekben és lájkokban azért is érdekes, mert korábban viszonylag naprakészen követte a médiafogyasztási szokásokat. Időben fordult rá az internetre, majd a klasszikus médiája mellé felépítette a Megafont, amely tulajdonképpen egy Facebookra optimalizált hálózat, iszonyú mennyiségű hirdetési pénzzel megtolva, hogy lehetőleg mindenki elé eljussanak az üzenetek, néha fájóan sokszor. A Megafon megalakulásának is az volt az indoklása, hogy a Facebookon terjeszteni kell az igét, mert ott túlsúlyban vannak a liberális álláspontok.
Igaz, a másik oldalon ott volt a régimódi Orbán legendája, aki örül, ha SMS-t tud írni, de okostelefont sem tud kezelni, nincs is neki. Ez egykor még lehetett tekintélyt, élettapasztalatot, bölcsességet sugárzó mondás, ami hozzájárul a miniszterelnök „ő is egy közülünk” imidzséhez, de ezek az idők elmúltak, 2025-ben ezt a legtöbb korosztály inkább bénázásnak, kínosnak látja.
A kormánypárt tavasszal jött rá, hogy kezdenie kell valamit a helyzettel.
Az együttes alapítói úgy érzik, nem hagyják őket élni, ezért szerették volna kicsit meghackelni Tusványost. Egyébként is sok szájat etetnek a zenekarral. „Ha már Mészáros Lőrincnél ez egy mentség, akkor nálunk is egy mentség.”
A Nézőpont Intézet vezetője lát felzárkózási tendenciákat, de náluk a Fidesz 10 százalékpontos előnyről indult.
A látványosan elfáradó Orbán Viktor a Harcosok Órájának első élő adásában egyből rálépett a digitális gereblyére. Nézd meg videón, mekkorát csattant!
A Fidesz elnöke szerint a felesége, Lévai Anikó is régóta szorgalmazza azt, hogy lépjen hátrébb.
Ami 2024-ben a brat volt, az idén a minden fesztiválon felhangzó sláger. A magyar fiataloknak bőven volt okuk elégedetlennek lenni az utóbbi 15 évben, 2025 nyarán pedig végképp elegük van.
A poszt úgy indult, hogy gyönyörűen süt a nap, aztán váratlan fordulatot vett.
A második helyen pedig a Fidesz másik közellensége, Azahriah áll.
A rapper a Campus fesztiválon a Csurran, cseppen című szám végén eljátssza, hogy lelövik. Deák Dániel szerint ez veszélyes, a Hír TV a Fico-merénylethez lyukad ki, Bohár Dániel pedig a Tisza Párthoz.
A Pride-ról a miniszter azt mondta, nem a tiltás volt a hiba, vagy a gyermekjogok kiemelése, „hanem az, hogy mi egy jogi csatát vívtunk ahelyett, hogy társadalmi ügyet csináltunk volna belőle.”
Véleménynyilvánító szavazásukat április közepétől kezdik el postázni.
Nem állnak jól a csillagok. Az online nyomulást nem keni-vágja úgy a Fidesz mint Magyar Péter. KSH és statisztikák? Az csak duma. A pilisvörösvári fórum mondataiból válogattunk.
Orbán Viktor szerint jogilag megoldható az Európai Bizottság orosz energiahordozók tiltásáról szóló döntése, de ha ez megvalósul, oda a rezsicsökkentés.
Orbán a harcosok klubja nyitórendezvényén kiadta a jelszót: a digitális térben is a Fidesznek kell lenni a legerősebbnek. Azt akarja, hogy januárra százezer digitális harcosa legyen. Jó hírnek nevezte Gyurcsány Ferenc és a Momentum bukását. Magyar Péter nem nevezte nevén.
Orbán Viktor karrierje egyik legbizarrabb beszédét tartotta meg a Harcosok Klubjában. Egy minden elemében megkoreografált, profi díszletek között tartott show-műsorral toborzott digitális hadsereget. Mindezzel mégsem erőt, hanem valami egészen mást sikerült demonstrálni.
Arra lehetett számítani, hogy Orbán az erdélyi fesztivál főfellépőjeként megfejti a világot, egyúttal eltemeti a Nyugatot. És ez is történt.
Nindzsa-Orbán küldte csatába az online katonáit a főpolgármester ellen. Megtudtuk, miket üzen naponta a miniszterelnök a tagoknak, mi Menczer szerepe, és mikor lesz az újabb nagy toborzás.
Alig 24 óra alatt több mint 190 ezer reakció érkezett posztjára, amiben jelezte, hogy szerinte az infláció, az orosz befolyás, a vasúti összeomlás, az MNB-ből eltűnt 500 milliárd a fontos, nem ő.
Miért bohóckodik Dopeman Pityinger László a Karmelitában? Mi előnye származik Orbán Viktornak abból, hogy egy kiélezett kampány közepén az egykor még MSZP-s támogatással ringbe szálló, Orbán-fejjel focizó, lecsúszott zenésszel pózoljon?