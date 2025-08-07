Kalapácsot lóbálva, félmeztelenre vetkőzve fenyegetett meg az utcán egy férfit a csepeli Thor

Egy, a Budapesti Autósok Közössége Facebook-oldalára feltöltött fedélzeti kamerás videó alapján indított eljárást a rendőrség. A felvételen az látszik, ahogy két férfi kipattan az autóikból, elkezdenek egymásnak rohanni, mire egyikük előkap a kocsijából egy kalapácsot.

Erre a másik hátrahőköl, a kalapácsos többször ütésre emeli a kezét, aztán inkább leveszi a pólóját, és úgy fenyegeti tovább a másik sofőrt. Még egyszer meglóbálja a kalapácsot, aztán szakszerűen visszasétál az autójához, és elhajt. A felvételen tompa káromkodásokat is hallani.

A videó eljutott a BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságra is, ahonnan hivatalosan bekérték az eredeti felvételeket, majd néhány napon belül azonosították a két járművezetőt.

A rendőrök kiderítették, hogy a két férfi augusztus 2-án Csepelen egy közlekedési konfliktus után álltak meg az úton erre a kis jelenetsorra. Az eset során nem sérült meg egyikük sem.



A XXI. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki a 28 éves, kalapáccsal hadonászó férfit.

Az eljárás során az is kiderült, hogy korábban visszavonták a vezetői engedélyét közlekedési szabálysértések miatt, az általa vezetett autót kivonták a forgalomból, és a kocsijának se műszakija, se biztosítása nem volt.

Tavaly Budapesten egy taxis várt be kalapácsot lóbálva egy biciklist, mert az bemutatott neki. (via police.hu)