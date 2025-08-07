Két halasztás után most szombatra tervezik a Balaton-átúszást

Az időjárás előrejelzés alapján és a helyi vízirendészet beleegyezésével kétszeres halasztás után augusztus 9-ére, azaz szombatra írták ki a Balaton-átúszást. A honlapon ismét lehet jelentkezni az 5,2 kilométeres teljes távra, annak felére vagy épp a SUP-os átkelésre.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA