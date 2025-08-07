Köszönjük: idén is 380 forint lesz a sör augusztus 20-án

SÖR
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Kezdjük a lényeggel! Augusztus 20-án, a budapesti Szent István-napi mulatságon idén is 380 forintba kerül majd a sör, ahogy már 2023-ban is csak 350 volt. A valódi és az ünnepi ár közötti különbözetet az adófizetők vállalják magukra, különösen azok, akik el se mennek.

Pátzay Pál Kádár Jánosról készült kisplasztikája.
Fotó: Pintér Aukciós Ház

Fontos, hogy nem mindenhol kerül majd ennyibe a sör, csak a rendezvény hivatalos partnereinél, a Szent István Nap logóval ellátott standokat kell majd keresni. Egy palack ásványvíz 250, egy kóla 420, egy bécsi perec 356 forintba kerül majd. Ezek az árak a palackos és dobozos termékek esetében már tartalmazzák a visszaváltási díjat is.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint lesznek továbbá „Kárpát-medencei fogások”, „hagyományőrző programok”, és koncertek is. Az eseménysorozat augusztus 18-tól 20-ig tart. A rendezvény részletes programja a www.szentistvannap.hu oldalon, valamint az esemény hivatalos mobilalkalmazásában érhető el.

SÖR Szent István-nap kádárizmus kedvezmény sör koncert augusztus 20
Kapcsolódó cikkek
Videó

Akármit csinál is George Soros, 350 a dobozos

Nyomott árak mellett próbáltuk megfejteni augusztus 20-án, mi lehet a magyarok küldetése.

Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor, Herczeg Márk
video