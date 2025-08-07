Levélben nyilvánított részvétet a meghalt cukrász családjának Böröcz polgármester

Részvétnyilvánító levelet írt Szamos Miklós cukrász özvegyének Böröcz László budavári polgármester, amit a Facebookra is kiposztolt.
Az önkormányzat végrehajtók segítségével szerdán reggel szerezte vissza Szamos cégétől a várbeli Ruszwurm cukrászda üzlethelyiségét, amit a cukrászmester 1994 óta bérelt. A felek között a kétezertízes évek közepétől vita volt a bérleti díj összegéről, ami perhez vezetett. Ezt az önkormányzat jogerősen megnyerte, Szamos több mint 300 millióval tartozott és vissza kellett adnia a helyiséget is.
A szerda reggeli akció jó eséllyel az 1827 óta azon a helyen működő intézmény végét jelentette, mivel annak teljes berendezése és bútorzata Szamos Miklós tulajdona volt. A hatósági akció után néhány órával a 79 éves Szamos rosszul lett - a Blikk szerint a szívével volt a baj - és a kórházban meghalt.
Szerdán ezt a cikket írtuk az ügy hátteréről, Bakanccsal a krémesbe – ezért zárt be az egyik legrégebbi magyar cukrászda, a Ruszwurm címmel.
Elveszítette a pert, a budavári önkormányzat pedig szerdán visszavette tőle az üzlethelyiséget, ahol 1827 óta üzemelt a legendás cukrászda, ami 1994 óta volt az övé.
Legendás cukrászcsalád vitte a boltot, de a ki nem fizetett bérleti díj és a jogerős ítélet miatt sem a fideszes, sem az ellenzéki kerületvezetéssel nem sikerült megegyezniük.