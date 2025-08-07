Mészáros Lőrinc bora folyik a Szigeten

Két, Mészáros Lőrinchez köthető cég is felbukkant a Sziget fesztivál szponzorai és partnerei között: a Chateau Dereszla és a Gallicoop – írja az Mfor. A portál megkeresésére a fesztivál azt írta:

„Először partnerünk idén a Dereszla, aki a kizárólagos borbeszállítói kategóriát vette meg, korábban Borháló és Paulus bor volt évekig.”

Eszerint az idei Szigeten kizárólag Mészáros Lőrinc borát lehet inni. A Dereszlát az Mfor szerint Mészáros egy magántőkealapon keresztül birtokolja.

Mészáros Lőrinc Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A fesztivál azt is megírta, hogy a másik cég, „a Gallicoop egy brandelt foodtruck az egyik foodcourtban, ez egy marketingmegjelenés, nincs hozzá kizárólagosság, de természetesen ételt árusítanak”. A Gallicoop egyébként egy pulykafeldolgozó cég.