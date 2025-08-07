Miután elítélték, Milorad Dodik első útja a Karmelitába, szuverenitásvédő elvbarátaihoz vezetett

Alig pár nappal azután, hogy a bosznia-hercegovinai fellebbviteli bíróság helybenhagyta a Milorad Dodik ellen meghozott elsőfokú ítéletet, a központi választási bizottság megfosztotta a politikust a boszniai Szerb Köztársaság (RS) elnöki tisztségétől. Nem meglepő módon Dodik mellett a boszniai szerb politikusok többsége, valamint Belgrád, Moszkva és Budapest is nemtetszését fejezte ki a döntés miatt, sőt az ítélet semmibe vételét is bejelentették. Miközben folytatódik Dodik február óta tartó jogi-politikai drámája, a politikus gyorsan a Karmelitába is átruccant.
Dodikot februárban első fokon egy év börtönbüntetésre ítélték, valamint hat évre eltiltották közhivatali tisztségek viselésétől, amiért a bosznia-hercegovinai főképviselő által hozott döntéseket akadályozta, és nem hajtotta azokat végre. A fellebbviteli bíróság, Dodik számára meglepő módon, nem változtatott az ítéleten.
A szabadságvesztés nem fáj Dodiknak, azt a helyi jogszabályok alapján még ki tudja váltani nagyjából 7,2 millió forint értékű boszniai konvertibilis márka megfizetésével. Ez aprópénz neki, hiszen ő maga, a családtagjai és az üzleti köre az utóbbi évtizedekben a Szerb Köztársaság leggazdagabbjai közé kerültek.A fejfájást az okozza, hogy a börtönbüntetés miatt – akár fizet, akár ül – jelenlegi közhivatali tisztségétől, vagyis az RS elnöki pozíciójától is kötelező őt megfosztani, aminek a jogerős ítélet értelmében a központi választási bizottság eleget is tett. A megüresedő helyre előrehozott választások kiírása a következő lépés. Ezt tetőzi az ítélet azon része, ami hat évre eltiltja őt bármilyen közhivatali pozíció betöltésétől, ami miatt több választási ciklusból is kiesik.
Dodik számára utóbbi a nagy csapás, nem a börtönbüntetés vagy annak a kiváltása. A háttérből ugyan valamennyire tudná irányítani a szálakat, illetve elméletileg maradhat a Független Szociáldemokraták Pártjának (SDSN) vezetője, de korántsem rendelkezik így olyan befolyással a boszniai szerb közösségen belül, hogy egyfajta „boszniai Kaczyńskiként” továbbra is uralhassa a politikai erőteret.
A boszniai szerb pártok többsége az ítélethirdetést követően beállt ugyan Dodik mögé, de kihívókból így sincs hiány. Ebbe a körbe tartozik Banja Luka polgármestere, Draško Stanivuković, de Dodik szövetségese, Željka Cvijanović is, aki jelenleg a háromtagú államelnökség szerb tagja, és külföldön sokkal jobban eladható, mint maga Dodik. Az elítélt politikus így biztosan nem szeretne lehetőséget adni arra, hogy a kispadra kerülésével űr keletkezzen, mivel azt többen is szívesen betöltenék.
Ez a cikk a The Eastern Frontier Initiative (TEFI) projekt keretében készült, melyben más közép- és kelet-európai független kiadókkal együttműködve vizsgáljuk a régió biztonsági kérdéseit.
Gazeta Wyborcza (Lengyelország), SME (Szlovákia), Bellingcat (Hollandia), PressOne (Románia).
A TEFI projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az EACEA nem vonható felelősségre miattuk.
