Miután elítélték, Milorad Dodik első útja a Karmelitába, szuverenitásvédő elvbarátaihoz vezetett

Alig pár nappal azután, hogy a bosznia-hercegovinai fellebbviteli bíróság helybenhagyta a Milorad Dodik ellen meghozott elsőfokú ítéletet, a központi választási bizottság megfosztotta a politikust a boszniai Szerb Köztársaság (RS) elnöki tisztségétől. Nem meglepő módon Dodik mellett a boszniai szerb politikusok többsége, valamint Belgrád, Moszkva és Budapest is nemtetszését fejezte ki a döntés miatt, sőt az ítélet semmibe vételét is bejelentették. Miközben folytatódik Dodik február óta tartó jogi-politikai drámája, a politikus gyorsan a Karmelitába is átruccant.

A börtönbüntetés a kisebbik baj

Dodikot februárban első fokon egy év börtönbüntetésre ítélték, valamint hat évre eltiltották közhivatali tisztségek viselésétől, amiért a bosznia-hercegovinai főképviselő által hozott döntéseket akadályozta, és nem hajtotta azokat végre. A fellebbviteli bíróság, Dodik számára meglepő módon, nem változtatott az ítéleten.

A szabadságvesztés nem fáj Dodiknak, azt a helyi jogszabályok alapján még ki tudja váltani nagyjából 7,2 millió forint értékű boszniai konvertibilis márka megfizetésével. Ez aprópénz neki, hiszen ő maga, a családtagjai és az üzleti köre az utóbbi évtizedekben a Szerb Köztársaság leggazdagabbjai közé kerültek. A fejfájást az okozza, hogy a börtönbüntetés miatt – akár fizet, akár ül – jelenlegi közhivatali tisztségétől, vagyis az RS elnöki pozíciójától is kötelező őt megfosztani, aminek a jogerős ítélet értelmében a központi választási bizottság eleget is tett. A megüresedő helyre előrehozott választások kiírása a következő lépés. Ezt tetőzi az ítélet azon része, ami hat évre eltiltja őt bármilyen közhivatali pozíció betöltésétől, ami miatt több választási ciklusból is kiesik.

Dodik számára utóbbi a nagy csapás, nem a börtönbüntetés vagy annak a kiváltása. A háttérből ugyan valamennyire tudná irányítani a szálakat, illetve elméletileg maradhat a Független Szociáldemokraták Pártjának (SDSN) vezetője, de korántsem rendelkezik így olyan befolyással a boszniai szerb közösségen belül, hogy egyfajta „boszniai Kaczyńskiként” továbbra is uralhassa a politikai erőteret.

A boszniai szerb pártok többsége az ítélethirdetést követően beállt ugyan Dodik mögé, de kihívókból így sincs hiány. Ebbe a körbe tartozik Banja Luka polgármestere, Draško Stanivuković, de Dodik szövetségese, Željka Cvijanović is, aki jelenleg a háromtagú államelnökség szerb tagja, és külföldön sokkal jobban eladható, mint maga Dodik. Az elítélt politikus így biztosan nem szeretne lehetőséget adni arra, hogy a kispadra kerülésével űr keletkezzen, mivel azt többen is szívesen betöltenék.

Zavar, fenyegetés, népszavazás, segítségkérés