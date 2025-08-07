MNB-botrány: Somlai Bálintra, Matolcsy Ádámra lehet „kilövési engedély” a felügyelőbizottság tagja szerint

Hosszú interjút adott a hvg360-nak Nyikos László, az MNB 2015-ben megválasztott felügyelőbizottsági tagja, aki gyakorlatilag a teljes jegybanki alapítványos botrányt és Matolcsy György olykor eszetlen pénzköltését közvetlen közelről követhette nyomon a pozíciójából kifolyólag. Saját bevallása szerint az üggyel kapcsolatban lehetett volna „bátrabb és harciasabb”.

Az Állami Számvevőszék idén tavasszal hozta nyilvánosságra az összesen több mint 500 oldalas jelentését a Magyar Nemzeti Bank, az általa létrehozott alapítványok és kapcsolódó cégeik gazdálkodásáról. A dokumentumokban számos súlyos megállapítást is tettek,amelyek után nyomozás is indult az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyről számos cikkben beszámoltunk: például itt, itt, itt, itt, itt és ebben a cikkben érthetőn és egyszerűen foglaltuk össze a lényegét a sztorinak.

Somlai Bálint és Matolcsy Ádám a Sziget VIP-ben 2017 augusztusán
Fotó: Botos Tamás/444

Matolcsy elnöksége első három évében közel 900 milliárd forint árfolyamnyereség jött össze, ott ült ezen a hatalmas pénztömegen, és olyan hatásköröket kapott, amelyek józan ésszel nem érthetők, mondta Nyikos.

Szerinte Matolcsy észszerűtlenül, pazarló módon, viszont többnyire szabályosan költött. „Úgy látom, egyesekre van »kilövési engedély«, Somlai Bálintra, Matolcsy Ádámra, és bűnbak lehet esetleg a volt főigazgató vagy az MNB-Ingatlan Kft. ügyvezetője”.

Az MNB képzési és szabadidőközpont helyszínének megválasztása nem volt megalapozott Nyikos szerint. A BOKK olyan ingatlan, amelyen közút megy keresztül, nincs közvetlen vízpartja. Ráadásul eredetileg ezt Tiszaroffon, a Borbély-kastélyban akarták megvalósítani, végül Balatonakarattya mellett döntöttek, ami azért nem előnyös, mert itt a kastélyhoz képest háromszoros, folyamatos ráfordítással lehet üzemeltetni a központot. Bár ettől a már Varga Mihály vezette MNB szeretne megválni, a felügyelőbizottság tagja szerint nagy kérdés, hogy ki fogja ezt megvenni 23 milliárd forintért. Aligha ad érte bárki is ennyit, így legfeljebb ott marad mementóként, mint Stadler akasztói stadionja.

A Postapalota felújításával kapcsolatban elmesélte, hogy furcsa és elképesztő konstrukciónak tartja, hogy az egész munkát kiszervezték Matolcsyék az MNB-Ingatlan Kft.-nek. Innentől kezdve ugyanis a felügyelőbizottságnak már nem volt rálátása a projektre. Az eredetileg 42,5 milliárdosra tervezett beruházás végül 104 milliárd forintban állt meg, az áremelkedéseket pedig a coviddal és az inflációval magyarázták Somlaiék. Az általa benyújtott szerződésmódosítási igényeket pedig az igazgatóság nem hagyományos, hanem online üléseket tárgyalta meg, adta oda a pénzt is, pedig akkor már veszteséges volt az MNB.

Problémának nevezte azt is, hogy az fb-üléseken az MNB-Ingatlan Kft. főigazgatója jelent meg, pedig az fb-nek az igazgatóság volt a partnere.

Még néhány főbb kijelentés az interjúból:

  • Nyikos László fantasztának tartja Matolcsy Györgyöt, akinek elhivatottsága a nép boldogítása. Ez azonban a család boldogítására szűkült le.
  • Matolcsy váltig erősítgette, hogy megvan a pénz, de kidurrant a lufi, amikor a kecskeméti egyetem a Pallas Athéné vagyonkezelőjétől, az Optima Befektetési Zrt.-től visszakérte.
  • A volt elnök felelőssége jogilag nehezen bizonyítható, morális felelőssége viszont óriási.
  • 2015-ös megválasztása után jelezte Varga Mihálynak, hogy az érdemi részvényesi hatáskörök az MNB igazgatóságához lettek delegálva, így az ügyvezetésnek túlhatalma van (elkészíti a költségtervet, a végrehajtásról szóló beszámolót, jóváhagyja és dönt az osztalékról). Ez példátlan hungarikum szerinte. Varga a felvetést érdekesnek találta, majd azt mondta, akkor foglalkozik ezzel, ha a teljes fb-nek ez az álláspontja. Nyikos témában született előterjesztését azonban sosem vették napirendre arra hivatkozva, hogy ők törvényalkalmazók, nem pedig törvényalkotók.
  • Az Állami Számvevőszék jelentéseivel kapcsolatban pedig ambivalens érzései vannak, hiszen nekik soha nem kellett olyat leírniuk, hogy hanyag és hűtlen kezelés gyanújával az ügyészséghez fordulnak. Ez meglepte. (Nyikos 12 éven keresztül volt az ÁSZ alelnöke is korábban.)
