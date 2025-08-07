Netanjahu: Egész Gázát megszálljuk, ez a szándékunk

Izrael teljes katonai megszállás alá vonja a Gázai övezet egészét, és idővel átadja a fegyveres erőknek (IDF, Izraeli Védelmi Erők) a kormányzását – jelentette be Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök egy Fox Newsnak adott interjúban.

A lépésről egy ideje cikkeztek a nemzetközi sajtóban. Netanjahu most kérdésre válaszolva elismerte: „Ez a szándékunk.”

Netanjahu beszédet mond a Kirya katonai bázison Tel-Avivban, 2023. október 28-án Fotó: ABIR SULTAN/AFP

„Nem akarjuk megtartani. Biztonsági övezetet akarunk létrehozni. Nem akarjuk kormányozni. Nem akarunk ott kormányzó szervként működni” – tette hozzá.

2023 októbere, a Hamász által elkövetett terrortámadás óta a folyamatos izraeli offenzíva alatt álló palesztin területen most megtervezett éhínség van, amiről itt írtunk bővebben. (Reuters)