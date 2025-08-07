Putyin és Trump lehetséges találkozója: a Kreml szerint nincs szó háromoldalú megbeszélésről

A Kreml bejelentette, hogy folynak az előkészületek Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök jövő heti lehetséges találkozójára, de cáfolta, hogy Putyin beleegyezett volna egy későbbi, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel közös háromoldalú találkozóba.

Szerdán Putyin a Kremlben fogadta Trump különmegbízottját, Steve Witkoffot, és washingtoni források szerint Putyin először Trumppal, majd később hármasban Zelenszkijjel is találkozna, az ukrajnai háború lezárására irányuló amerikai erőfeszítések részeként. Csütörtökön azonban Jurij Usakov, Putyin tanácsadója kijelentette, hogy az orosz elnök nem egyezett bele ebbe. „Elsősorban a Trumppal való kétoldalú találkozó előkészítésére koncentrálunk. A háromoldalú találkozót, amelyről Washington tegnap beszélt, csupán az amerikai fél említette a Kremlben tartott megbeszélésen, de ezt nem vitattuk meg, és az orosz fél nem kommentálta” – mondta Usakov.

A Putyin és Trump közötti, mások kizárásával zajló tárgyalás terve aggodalmat kelthet Kijevben és az európai fővárosokban. Zelenszkij csütörtökön óvatosan fogalmazott, nem bírálta Trumpot, de jelezte, hogy európai szövetségeseivel, köztük Friedrich Merz német kancellárral konzultál. „A prioritások világosak: először az öldöklést kell megállítani, és Oroszországnak kell beleegyeznie a tűzszünetbe. Másodszor, olyan formátumra van szükség, amely tartós békét biztosít” – írta Zelenszkij a Telegramon.

Zelenszkij többször szorgalmazta a Putyinnal való közvetlen tárgyalásokat Trump vagy Recep Tayyip Erdoğan török elnök közvetítésével, de Putyin eddig elutasította ezt, alacsonyabb szintű tárgyalásokat javasolva. A Törökországban zajló közvetlen tárgyalásokon azonban kevés előrelépés történt, Moszkva alacsony rangú küldöttséget küldött, és nem mutatott tárgyalási hajlandóságot.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin 2018-ban Fotó: DPA/Notimex via AFP

Trump az utóbbi hetekben keményebb hangot ütött meg Moszkvával szemben, „visszataszítónak” nevezve az ukrán civilek elleni orosz támadásokat, és új szankciókat ígért, ha péntekig nem történik előrelépés. A Fehér Ház egyelőre azonban csak India ellen jelentett be vámokat az orosz olajvásárlások miatt. Usakov szerint a Witkoff-fal folytatott tárgyalások „üzletszerűek” voltak, és a jövőbeni orosz-amerikai együttműködés pozitív forgatókönyvéről szóltak.

A Trump-Putyin csúcstalálkozó helyszíne még nem tisztázott, de Törökország vagy a Közel-Kelet a legvalószínűbb. Usakov szerint a helyszínt már eldöntötték, de nem nevezte meg. Trump szerda este úgy nyilatkozott, hogy a találkozó „hamarosan” létrejöhet, de Marco Rubio külügyminiszter szerint még sok előkészület szükséges.

Ha a találkozó megvalósul, ez lesz az első amerikai-orosz csúcs Joe Biden és Putyin 2021-es genfi találkozója óta.