Testkamera viselésére kötelezik Ukrajnában a mozgósítást végző katonákat

Szeptembertől kötelező lesz testkamerát viselniük a mozgósítást végző központok minden alkalmazottjának a behívók átadásakor és az iratok ellenőrzésekor, írja az Ukrajinszka Pravda.

Fotó: ANDRII NESTERENKO/AFP

Erről Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter beszélt csütörtökön. Az új szabályozás be nem tartása fegyelmi felelősségre vonást von maga után. Smihal abban bízik, hogy a testkamerák az alkalmazottak és a toborzott katonák jogait is védeni fogják. Smihal szerint erőszakos toborzás csak az esetek 5-10 százalékában fordul elő, a legtöbb esetben az emberek önként csatlakoznak a hadsereghez.

Magyar példa

Az erőszakos ukrán toborzás témája a magyar közéletbe az elmúlt hetekben került be, amikor egy magyar állampolgársággal is rendelkező férfi, Sebestyén József a családja állítása szerint „kényszersorozás” áldozata lett.

Bár az ukrán hatóságok tagadták, hogy Sebestyénnel ez történt, a férfi rokonai és ismerősei mást állítanak – a magyar kormány pedig beépítette az ukránellenes kampányába az ügyet, tovább nehezítve a történtek megismerését.

Bár az ukrán álláspont továbbra is távol van a magyar kormányétól, az ukrán Állami Nyomozó Iroda csütörtökön közölte, nyomoznak az ügyben. Katonai felelős beosztott hivatallal való visszaélése ügyében zajlik a nyomozás. A közlemény azután érkezett, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, az ügyet nem vizsgálják az ukránok.