Titkos információkkal akart segíteni az oroszoknak az amerikai katona, de végig az USA kémelhárításával találkozgatott

Letartóztattak egy 22 éves amerikai katonát Texasban, aki titkosított információkat adott át Oroszországnak az M1A2 Abrams tankokról.
Taylor Adam Lee a bírósági iratok szerint online ajánlotta fel a szolgálatait az Oroszországi Föderációnak 2025 júniusában. Azt írta, „akár önkéntesen is” segít, ahol tud.
Lee egy hónappal később találkozott valakivel, akit orosz összekötőnek hitt, és átadott neki egy memóriakártyát, amin bizalmas információk voltak a tankról. Még ugyanabban a hónapban elvitt egy texasi raktárba egy darabot a tankból, ami után ezt az üzenetet küldte a kontaktjának:
„Akció letudva.”
Az amerikai kémelhárítók szerint Lee orosz állampolgárságot kért az információkért cserébe. (Meduza)