Letartóztattak egy 22 éves amerikai katonát Texasban, aki titkosított információkat adott át Oroszországnak az M1A2 Abrams tankokról.

Taylor Adam Lee a bírósági iratok szerint online ajánlotta fel a szolgálatait az Oroszországi Föderációnak 2025 júniusában. Azt írta, „akár önkéntesen is” segít, ahol tud.

Jelenet A mandzsúriai jelölt című 1962-es filmklasszikusból

Lee egy hónappal később találkozott valakivel, akit orosz összekötőnek hitt, és átadott neki egy memóriakártyát, amin bizalmas információk voltak a tankról. Még ugyanabban a hónapban elvitt egy texasi raktárba egy darabot a tankból, ami után ezt az üzenetet küldte a kontaktjának:

„Akció letudva.”

Az amerikai kémelhárítók szerint Lee orosz állampolgárságot kért az információkért cserébe. (Meduza)