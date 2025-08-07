Trump akár már a jövő héten találkozhat Putyinnal, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljanak

Fehér házi források szerint Donald Trump amerikai elnök már a jövő héten is találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrajnai háború ügyében. A tárgyalások célja egy lehetséges tűzszünet elérése, bár magas rangú tisztségviselők szerint komoly akadályok állnak még a béke útjában.

Trump szerdán a Fehér Házban újságíróknak nyilatkozva azt mondta, „jó esély van rá, hogy hamarosan sor kerül egy találkozóra”. Hozzátette, hogy bár konkrét áttörés nem történt, az amerikai tisztviselők régóta dolgoznak az ügyön. A New York Times és a CNN szerint Trump először Putyinnal, majd Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tervez háromoldalú megbeszélést.



Fotó: Kevin Dietsch/Getty Images/AFP

A találkozó helyszíne egyelőre nem ismert, és ez lenne az első amerikai-orosz csúcstalálkozó Joe Biden és Putyin 2021. júniusi genfi megbeszélése óta. A tárgyalások előkészítéseként Steve Witkoff, az amerikai különmegbízott szerdán Moszkvában tárgyalt Putyinnal. Trump később azt állította, hogy „jelentős előrelépés történt” az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon.

Marco Rubio külügyminiszter ennél óvatosabban fogalmazott, hangsúlyozva, hogy sok akadály hátráltatja a békét, különösen Oroszország területi követelései miatt. „Most jobban értjük, milyen feltételek mellett lenne Oroszország hajlandó lezárni a háborút, de ezt össze kell vetni azzal, amit Ukrajna elfogadhatónak tart” – mondta Rubio.

Witkoff háromórás moszkvai tárgyalása két nappal azelőtt zajlott, hogy Trump ultimátuma lejár, miszerint Oroszországnak békemegállapodásra kell jutnia, különben új szankciókkal néz szembe. Trump a közösségi médiában „rendkívül eredményesnek” nevezte a találkozót, és jelezte, hogy európai szövetségeseivel is egyeztetett, akik egyetértenek a háború lezárásának szükségességéről.

Zelenszkij szerdán telefonon beszélt Trumppal, és hangsúlyozta, hogy a háborúnak igazságos véget kell érnie, Ukrajnának pedig meg kell védenie függetlenségét. Trump eközben szankciókat vezetett be India ellen, amiért az továbbra is importál orosz olajat, és további szankciókat helyezett kilátásba, ha péntekig nem születik előrelépés.

Bár Trump optimista a tárgyalásokkal kapcsolatban, Putyin eddig nem mutatott hajlandóságot érdemi kompromisszumra. Az ukrajnai háború továbbra is intenzív, Oroszország szinte minden éjszaka rakéta- és dróntámadásokat indít ukrán városok ellen, míg Ukrajna hosszú hatótávolságú drónokkal mér csapásokat az orosz infrastruktúrára. (via The Guardian)