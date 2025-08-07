Tyúkól#48: Lebuksz a csókkamerával, és a világ röhög rajtad. Oké ez így?

Július egyik legforróbb témája volt a Coldplay-koncerten lebukott vezérigazgató és HR-igazgató sztorija. Akiket egy csókkamera buktatott le, a következő napon pedig már kábé az egész világ az ő sztorijukon pörgött. De rendben van az, hogy így működünk? Doxxolás, bullying, morális fölény.

Bővebben:

00:00:13 Kezdjünk is bele a Tyúkól leghotabb topikjába! Természetesen a Coldplay-koncerten lebukott vezérigazgatóról lesz szó.

Kezdjünk is bele a Tyúkól leghotabb topikjába! Természetesen a Coldplay-koncerten lebukott vezérigazgatóról lesz szó. 00:02:46 Elsőre vicces, másodjára borzasztó. Önkritika, ezzel a cikkel kapcsolatban.

Elsőre vicces, másodjára borzasztó. Önkritika, ezzel a cikkel kapcsolatban. 00:04:45 Nóra már magát a Coldplay-koncert meglátogatását sem érti…

Nóra már magát a Coldplay-koncert meglátogatását sem érti… 00:05:34 Ezt gondoljuk a csókkamerákról (spoiler: igazából nem sok jót).

Ezt gondoljuk a csókkamerákról (spoiler: igazából nem sok jót). 00:09:24 Nyugvópont, hogy lemondtak a posztjukról, mi kell még a népnek?

Nyugvópont, hogy lemondtak a posztjukról, mi kell még a népnek? 00:13:34 Mi a közös Nórában és Szijjártó Péterben?

Mi a közös Nórában és Szijjártó Péterben? 00:15:05 Kvótapuszi és smárolás tízezrek előtt.

Kvótapuszi és smárolás tízezrek előtt. 00:17:04 Az internet szinte bármit lenyomoz, de jó ez nekünk?

Az internet szinte bármit lenyomoz, de jó ez nekünk? 00:20:07 Végül is együtt habosította az egész világ ezt a botrányt, ami, lássuk be, nagyon durva.

Végül is együtt habosította az egész világ ezt a botrányt, ami, lássuk be, nagyon durva. 00:20:55 Az, hogy cégek reklámot építenek erre a szitura, na az már mindannyiunknak sok egy kicsit (nagyon).

Az, hogy cégek reklámot építenek erre a szitura, na az már mindannyiunknak sok egy kicsit (nagyon). 00:26:23 Tulajdonképpen ez egy kollektív bántalmazás.

Tulajdonképpen ez egy kollektív bántalmazás. 00:30:27 Gyarlók vagyunk, először mi is nevetgéltünk. Zsuzsi bevallja, hogy még miken szokott (semmi extra).

Gyarlók vagyunk, először mi is nevetgéltünk. Zsuzsi bevallja, hogy még miken szokott (semmi extra). 00:34:20 Bűn és bűnhődés.

Bűn és bűnhődés. 00:35:18 Olvassátok el Nóra cikkét, amiben őszintén vall a TikTok-függőségéről!!!

Olvassátok el Nóra cikkét, amiben őszintén vall a TikTok-függőségéről!!! 00:35:44 Beszéljünk arról is, hogy mi történik Katy Perryvel!

Beszéljünk arról is, hogy mi történik Katy Perryvel! 00:37:43 Meg Justin Timberlake-ről is!

Meg Justin Timberlake-ről is! 00:42:53 Ha fizet az ember valamiért, akkor már minősíthetetlen stílusban kritizálhat is?

Ha fizet az ember valamiért, akkor már minősíthetetlen stílusban kritizálhat is? 00:47:42 Te szavaznál valakire, aki túrja az orrát?

Te szavaznál valakire, aki túrja az orrát? 00:49:43 Miközben hiányzik a kritikus gondolkodás, lehetetlen annyi hírt elolvasni, amennyi megjelenik.

Miközben hiányzik a kritikus gondolkodás, lehetetlen annyi hírt elolvasni, amennyi megjelenik. 00:57:50 A közösségi médiába valójában szórakozni járunk, úgyhogy jó-jó, meg elfér ott a politika is, de inkább legyen valami csámcsogós.

A közösségi médiába valójában szórakozni járunk, úgyhogy jó-jó, meg elfér ott a politika is, de inkább legyen valami csámcsogós. 01:00:02 Az AI veszélybe sodorja a kritikus gondolkodást (is).

Az AI veszélybe sodorja a kritikus gondolkodást (is). 01:02:03 Technikai szünet ***

Technikai szünet *** 01:03:20 Rá tudod kényszeríteni Justin Timberlake-et arra, hogy énekeljen a koncerten, le tudsz mondatni egy vezérigazgatót, de hogy jussunk el odáig, hogy egy elnököt is?

Rá tudod kényszeríteni Justin Timberlake-et arra, hogy énekeljen a koncerten, le tudsz mondatni egy vezérigazgatót, de hogy jussunk el odáig, hogy egy elnököt is? 01:06:29 Dóriék azon vannak, hogy az internet ne legyen ennyire fos hely! (Köszönjük mind!)

Dóriék azon vannak, hogy az internet ne legyen ennyire fos hely! (Köszönjük mind!) 01:08:14 Több mint egy óra kellett, hogy realizáljuk, az adás felvételekor (kedden) megvalósítottuk a pink summert. :)

Több mint egy óra kellett, hogy realizáljuk, az adás felvételekor (kedden) megvalósítottuk a pink summert. :) 01:09:03 Ikonikus választás volt Gwyneth Paltrow – erre még mindenképpen vissza kellett kanyarodnunk!

Ikonikus választás volt Gwyneth Paltrow – erre még mindenképpen vissza kellett kanyarodnunk! 01:15:21 Egyéb szolgálati közlemények rovat.

Olvasnivalók, angolul:

Podcastunk kéthetente jelentkezik új adással, meghallgatható a 444 Spotify- és Apple-csatornáján is. Korábbi adásaink itt találhatók. Javaslataid, ötleteid, meglátásaid a tyukol@444.hu címre várjuk.

Címlapkép: Kiss Bence/444