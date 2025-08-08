Amikor a bullying a korszellem alapja

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, egy nagyon melegnek ígérkező hétvégét felvezető pénteken. Olyan cikkeket ajánlunk az elmúlt 24 órából, mint például:
Miután elítélték, Milorad Dodik első útja a Karmelitába vezetett, Balkán-szakértő vendégszerzőnk pedig a boszniai szerb politikus ügyéről, illetve ügyének regionális leágazásairól is írt.
Péntek reggel jelent meg interjúnk Minna Ålander biztonságpolitikai szakértővel, többek között arról, hogy mi történt az európai védelmi politikában azóta, hogy Trump második elnöksége új helyzetet teremtett, illetve hogy miért beszélünk folyton orosz veszélyről, ha nem bírnak Ukrajnával sem.
Donald Trump csütörtökön berobbantotta a vámháborúját, írtunk arról, hogy mit jelent ez a világkereskedelemre nézve, és hogy köthetett volna-e jobb dealt az EU (spoiler: aligha.) Az amerikai elnök azóta újabb lehetséges vámok lehetőségét is bedobta, és akár már a jövő héten összejöhet egy Trump-Putyin találkozó, de a Kreml azt tagadta, hogy Zelenszkijjel is felmerült egy hármas megbeszélés lehetősége. Az USA közben 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásáért
A háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy testkamera viselésére kötelezik Ukrajnában a mozgósítást végző katonákat, hogy az ukrán kormány szerint nem igaz, hogy ne nyomoznának Sebestyén József halálának ügyében, és hogy több tucat Oroszországból deportált ukrán rab rekedt embertelen körülmények között a grúz határon.
Netanjahu megerősítette, hogy tényleg egész Gázát el akarják foglalni, amire aztán a kabinetje is rábólintott, bár állítólag az IDF-nek nem tetszik az ötlet.
Hír volt még, hogy spanyolok inkább mégsem kérnének az amerikai vadászgépekből, Dél-Európa lángokban áll, és rövidebb munkaidő vár a nyugdíjazás előtt állókra Szlovéniában. És írtunk arról is, hogy ha ilyen ütemben folytatódik a márvány kitermelése, kiürülhetnek a hegyek az Apuai-Alpokban.
Sűrű nap volt itthon a tegnapi, még ha nem is feltétlen nagy horderejű dolgokról esett főleg szó: megírtuk, hogy a rapsztár Desh lucskos-füves dalát választották háttérzenének Orbán romákról szóló Facebook-videójához, jelentkezett a Gyulán Magyar Pétert megdobó férfi, aki elmondta, hogy nem sört, hanem 20 deka szotyolát dobott a politikus felé, Azahriah visszaszólt a Borsnak, és kiderült, hogy kísértetiesen nyaralóra emlékeztető gazdasági épületet vett a Balatonnál Nagy Márton felesége.
Hír volt még csütörtökön, hogy az energetikai tanúsítvány bizonyítja, Orbán nem mondott igazat Hatvanpusztáról, Pósán László akkora lendülettel akarta össze-DK-zni a Tisza Pártot, hogy arcra esett, és hogy az MNB egyik felügyelőbizottsági tagja szerint Somlai Bálintra, Matolcsy Ádámra lehet „kilövési engedély.”
Charli XCX egy éve zöldbe borította a fél világot. Az agyrohasztó bulizás, a fülbemászó hyperpop és a neonzöld alsóneműk mögött rengeteg meló van – a munka gyümölcsét a szigetlakók is megkóstolhatták. Ahogy Mészáros Lőrinc borait is, választási lehetőség híján. És érintőlegesen kapcsolódó hír, hogy idén is 380 lesz az állami sör augusztus 20-án.
Rendben van, hogy fél pillanat alatt tönkre tudjuk tenni bárki életét? Gyakorolhatunk közösségként efféle nyomást? Doxxolás, bullying, morális fölény témaként a Tyúkólban.
A chipgyártók elkerülhetik a vámot, ha befektetnek az amerikai gyártásba.
A béke útjában azonban még komoly akadályok állnak.
Moszkvában nem tudnak arról, hogy beleegyeztek volna abba, hogy Putyin leüljön Zelenszkijjel tárgyalni.
Azzal vádolják hogy ő „a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedője”.
Védenék a toborzók és a toborzottak jogait is.
Katonai felelős beosztott hivatallal való visszaélése ügyében zajlik a nyomozás. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy nincs ilyen vizsgálat.
Többen éhségsztrájkba kezdenek, hogy felhívják a figyelmet a körülményeikre, és felgyorsítsák az ukrán és grúz hatóságok eljárását.
Az izraeli miniszterelnök a Fox Newsnak ismerte el, hogy ilyen terveik vannak.
A Hamász kiűzése után alternatív polgári kormányt állítana fel Gázába Izrael.
A döntés komoly csapás a Lockheed Martin számára.
Az extrém hőhullámban sokkal több terület ég le a dél-európai országokban, mint tavaly ilyenkor. Vannak halálos áldozatok, erdők tűnnek el, és falvak válnak élhetetlenné.
Az 58 év felettiek vagy 35 év szolgálati idővel rendelkezők a pénteki szabadnap vagy a napi 6 órás munka között választhatnak.
Hamarosan maga a márvány is belepusztulhat a kitermelésbe. Ha ez ilyen ütemben folytatódik, kiürülhetnek a hegyek az Apuai-Alpokban.
A miniszterelnök csapata ismét kiemelkedően jó érzékkel nyúlt a műfajhoz.
A férfi, akit szerda este már beazonosítottunk, kommentben jelentkezett, hogy tisztázza a tényeket.
Az énekes szerint a bulvárlap jövő tavasszal megy a búsba az eltartóival együtt.
Maga a miniszter is „borospincés házként” utalt a hivatalosan gazdasági épületként számontartott nyaralóra.
A komplexum nagyobbik, L alakú, nyugati szárnya a dokumentum szerint lakóépület és Hatvanpusztán egyik épület sem mezőgazdasági célú. Gulyás műemlékes kamuzása is lelepleződött.
A fideszes képviselő komoly nagypolitikai következtetéseket vont le abból, hogy a DK egyik debreceni képviselőjelöltje a volt SZDSZ-es Szörényi Károly lesz. Évtizedekkel fiatalabb emberrel keverte össze.
Nyikos László saját felelősségéről azt mondta, lehetett volna bátrabb és harciasabb a jegybanki alapítványok ügyével és Matolcsy pénzszórásával kapcsolatban.
Kizárólagos beszállítói szerződéssel robbant be a legnagyobb magyar fesztiválra a Chateau Dereszla.
Kedvezményes áron lehet majd kapni a perecet, a kólát és az ásványvizet is.
Rendben van, hogy fél pillanat alatt tönkre tudjuk tenni bárki életét? Gyakorolhatunk közösségként efféle nyomást? Doxxolás, bullying, morális fölény.