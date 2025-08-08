Amikor a bullying a korszellem alapja

reggel 4
Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, egy nagyon melegnek ígérkező hétvégét felvezető pénteken. Olyan cikkeket ajánlunk az elmúlt 24 órából, mint például:

Világok

Fotó: JIM WATSON/AFP

Miután elítélték, Milorad Dodik első útja a Karmelitába vezetett, Balkán-szakértő vendégszerzőnk pedig a boszniai szerb politikus ügyéről, illetve ügyének regionális leágazásairól is írt.

Péntek reggel jelent meg interjúnk Minna Ålander biztonságpolitikai szakértővel, többek között arról, hogy mi történt az európai védelmi politikában azóta, hogy Trump második elnöksége új helyzetet teremtett, illetve hogy miért beszélünk folyton orosz veszélyről, ha nem bírnak Ukrajnával sem.

Donald Trump csütörtökön berobbantotta a vámháborúját, írtunk arról, hogy mit jelent ez a világkereskedelemre nézve, és hogy köthetett volna-e jobb dealt az EU (spoiler: aligha.) Az amerikai elnök azóta újabb lehetséges vámok lehetőségét is bedobta, és akár már a jövő héten összejöhet egy Trump-Putyin találkozó, de a Kreml azt tagadta, hogy Zelenszkijjel is felmerült egy hármas megbeszélés lehetősége. Az USA közben 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásáért

A háborúhoz kapcsolódó hír volt, hogy testkamera viselésére kötelezik Ukrajnában a mozgósítást végző katonákat, hogy az ukrán kormány szerint nem igaz, hogy ne nyomoznának Sebestyén József halálának ügyében, és hogy több tucat Oroszországból deportált ukrán rab rekedt embertelen körülmények között a grúz határon.

Fotó: -/AFP

Netanjahu megerősítette, hogy tényleg egész Gázát el akarják foglalni, amire aztán a kabinetje is rábólintott, bár állítólag az IDF-nek nem tetszik az ötlet.

Hír volt még, hogy spanyolok inkább mégsem kérnének az amerikai vadászgépekből, Dél-Európa lángokban áll, és rövidebb munkaidő vár a nyugdíjazás előtt állókra Szlovéniában. És írtunk arról is, hogy ha ilyen ütemben folytatódik a márvány kitermelése, kiürülhetnek a hegyek az Apuai-Alpokban.

Az élet itthon

Fotó: Dopeman/YouTube

Sűrű nap volt itthon a tegnapi, még ha nem is feltétlen nagy horderejű dolgokról esett főleg szó: megírtuk, hogy a rapsztár Desh lucskos-füves dalát választották háttérzenének Orbán romákról szóló Facebook-videójához, jelentkezett a Gyulán Magyar Pétert megdobó férfi, aki elmondta, hogy nem sört, hanem 20 deka szotyolát dobott a politikus felé, Azahriah visszaszólt a Borsnak, és kiderült, hogy kísértetiesen nyaralóra emlékeztető gazdasági épületet vett a Balatonnál Nagy Márton felesége.

Hír volt még csütörtökön, hogy az energetikai tanúsítvány bizonyítja, Orbán nem mondott igazat Hatvanpusztáról, Pósán László akkora lendülettel akarta össze-DK-zni a Tisza Pártot, hogy arcra esett, és hogy az MNB egyik felügyelőbizottsági tagja szerint Somlai Bálintra, Matolcsy Ádámra lehet „kilövési engedély.”

Sziget

Fotó: Sziget

Charli XCX egy éve zöldbe borította a fél világot. Az agyrohasztó bulizás, a fülbemászó hyperpop és a neonzöld alsóneműk mögött rengeteg meló van – a munka gyümölcsét a szigetlakók is megkóstolhatták. Ahogy Mészáros Lőrinc borait is, választási lehetőség híján. És érintőlegesen kapcsolódó hír, hogy idén is 380 lesz az állami sör augusztus 20-án.

Tyúkól

Illusztráció: Kiss Bence/444

Rendben van, hogy fél pillanat alatt tönkre tudjuk tenni bárki életét? Gyakorolhatunk közösségként efféle nyomást? Doxxolás, bullying, morális fölény témaként a Tyúkólban.

reggel 4 hírlevél
