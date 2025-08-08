Az oroszok szétlőttek egy azeri olajtározó Ukrajnában

Oroszország augusztus 8-án éjjel „Sahed” típusú drónokkal támadta meg az azeri SOCAR olajtársaság Odessza megyében található olajtározóját. A csapás következtében tűz keletkezett, és megsérült egy dízelüzemanyag-vezeték. A vállalat négy dolgozója súlyos sérüléseket szenvedett. A rendvédelmi szervek szerint az öt irányított drón becsapódási helye egyértelműen arra utal, hogy az olajbázis volt a támadás elsődleges célpontja.

Shahed-136 drón Fotó: DANYLO ANTONIUK/NurPhoto via AFP

Oroszország és Azerbajdzsán kapcsolatai megromlottak az utóbbi időben, az azeri vezetés a nyáron nemzetközi bírósághoz fordult a tavaly év végén Kazahsztánban történt, 38 utas életét követelő Azerbaijan Airlines repülőgépének lezuhanása miatt. A gép azért került Kazahsztán fölé, mert Groznijban nem kapott engedélyt a leszállásra a sűrű köd miatt. Ilham Alijev azeri elnök szerint a gépet az oroszok lőtték le.

Vlagyimir Putyin és Ilham Alijev azeri elnök Fotó: SERGEI ILNITSKY/AFP

Ráadásul júniusban két azeri állampolgár is meghalt rendőrségi őrizetben az oroszországi Jekatyerinburgban. Ilham Alijev aztán júliusban már arra biztatta az oroszok ellen harcoló ukránokat, hogy „soha ne fogadják el a megszállást”. (RBC/Moscow Times)