Az oroszok szétlőttek egy azeri olajtározó Ukrajnában

háború
Oroszország augusztus 8-án éjjel „Sahed” típusú drónokkal támadta meg az azeri SOCAR olajtársaság Odessza megyében található olajtározóját. A csapás következtében tűz keletkezett, és megsérült egy dízelüzemanyag-vezeték. A vállalat négy dolgozója súlyos sérüléseket szenvedett. A rendvédelmi szervek szerint az öt irányított drón becsapódási helye egyértelműen arra utal, hogy az olajbázis volt a támadás elsődleges célpontja.

Oroszország és Azerbajdzsán kapcsolatai megromlottak az utóbbi időben, az azeri vezetés a nyáron nemzetközi bírósághoz fordult a tavaly év végén Kazahsztánban történt, 38 utas életét követelő Azerbaijan Airlines repülőgépének lezuhanása miatt. A gép azért került Kazahsztán fölé, mert Groznijban nem kapott engedélyt a leszállásra a sűrű köd miatt. Ilham Alijev azeri elnök szerint a gépet az oroszok lőtték le.

Ráadásul júniusban két azeri állampolgár is meghalt rendőrségi őrizetben az oroszországi Jekatyerinburgban. Ilham Alijev aztán júliusban már arra biztatta az oroszok ellen harcoló ukránokat, hogy „soha ne fogadják el a megszállást”. (RBC/Moscow Times)

