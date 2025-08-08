Az USA 50 millió dolláros jutalmat ajánlott fel Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásáért

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az Egyesült Államok megduplázta a Nicolás Maduro venezuelai autoriter elnök letartóztatásához hozzájáruló információkért járó jutalmat, ami így már 50 millió dollárra rúg. Az USA azzal vádolja Madurót, hogy ő „a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedője”.

Nicolas Maduro 2024. július 16-án Caracasban.
Fotó: Federico Parra/AFP

Donald Trump amerikai elnök régóta kritizálja Madurónak, aki januárban tért vissza hivatalába, egy elcsalt választás eredményeképp. Pam Bondi főügyész most azt állítja, hogy Maduro közvetlenül is kapcsolatba hozható kábítószer-csempészettel.

Yvan Gil venezuelai külügyminiszter „szánalmasnak” és „politikai propagandának” titulálta az USA új ajánlatát.

„Nem lepődünk meg, hogy kitől származik [az ötlet]” - mondta Gil, azzal vádolva Bondit, hogy „kétségbeesetten el akarja terelni a figyelmet” a Jeffrey Epstein ügyének kezelésével kapcsolatos negatív kritikákról.

Trump első ciklusa alatt az amerikai kormányzat számos bűncselekménnyel, többek között korrupcióval és kábítószer-kereskedelemmel vádolta Madurót és más magas rangú venezuelai tisztviselőket. Akoriban az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma azt állította, hogy Maduro együttműködött a kolumbiai FARC lázadó csoporttal, hogy „kokainnal árassza el az Egyesült Államokat”.

Bondi az X-en közzétett videójában most azzal vádolja Madurót, hogy olyan csoportokkal működött együtt, mint a Tren de Aragua nevű, az USA által terrorszervezetnek nyilvánított venezuelai banda, és a mexikói Sinaloa Kartell bűnszövetkezet.

Bondi azt is állítja, hogy az Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatala (DEA) „30 tonna, Maduróhoz és társaihoz köthető kokaint foglalt le, ebből közel hét tonna magához Maduróhoz köthető”.

Maduro ellen megválasztása után tömegtüntetések kezdődtek, amelyeket erőszakkal vertek le, ezek azonban nem ingatták meg a frissen (és vitatott módon) hivatalba lépett elnök posztját. Idén júniusban azonban Hugo Carvajalt – a venezuelai katonai hírszerzés korábbi vezetőjét, aki elmenekült Venezuelából, miután szembefordult Maduro kormányával – több kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádpontban elítélték, miután Madridban letartóztatták és az Egyesült Államokban bíróság elé állították. Ő maga kezdetben tagadta a kábítószerrel kapcsolatos vádakat, de később bűnösnek vallotta magát, ami alapot adott a találgatásoknak, miszerint egyezséget kötött az amerikai hatóságokkal: enyhébb büntetésért cserébe Maduróval kapcsolatos terhelő információkat adhatott át.

via BBC

külföld Hugo Carvajal Egyesült Államok Tren de Aragua pam bondi Donald Trump venezuela dea Yvan Gil Sinaloa kartell farc Nicolas Maduro
Kapcsolódó cikkek

Spanyolország nem adja ki a kokaincsempészéssel gyanúsított volt venezuelai kémfőnököt

Hugo Carvajal az amerikaiak vádja szerint 2006-ban szervezte meg 5600 kiló kokain Mexikóba csempészését.

Király András
külföld