Bloomberg: Trump és Putyin ukrán megállapodásról tárgyal, Kijevnek harc nélkül kellene feladnia a Donbasz maradékát a tűzszünetért

Kiszivárogtak az Ukrajnáról folytatott amerikai-orosz tárgyalások részletei a Bloomberghez, az amerikai lap szerint már Ukrajna tényleges határairól is szó van a tervezett megállapodásban.

Eszerint Putyin azt követeli, hogy Ukrajna adja át Donyeck és Luhanszk megyéknek a még Kijev által ellenőrzött részét, vagyis a Donbasznak azt a maradékát, amit az orosz hadsereg a 2022 óta tartó invázióval még nem tudott elfoglalni.

Az ukrán csapatok kivonásáért és Krím Oroszországhoz tartozásának elismeréséért cserébe Oroszország azt ígéri, hogy leállítja offenzíváját Herszon és Zaporizzsja megyékben, vagyis ott befagyasztanák a jelenlegi frontvonalat.

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Miután Trump tíznapos határidőt adott Putyinnak a háború lezárásáról való megállapodásra, szerdán az orosz elnök a Kremlben fogadta Trump különmegbízottját, Steve Witkoffot. Bár az orosz kormány részéről előzetesen azt szivárogtatták, hogy Putyin nem fog meghajolni Trump ultimátuma előtt, a találkozóról mindkét fél pozitívan nyilatkozott, és Trump utána azt mondta, hogy

„Jelentős előrelépés történt”,

amiről állítása szerint tájékoztatta néhány európai szövetségesét is. A tervek szerint hamarosan, sajtóinformációk szerint akár már a jövő héten létrejöhet a személyes Putyin-Trump csúcstalálkozó is - egyelőre biztosan az ukránok nélkül.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója Helsinkiben 2018. július 16-án. Fotó: Brendan Smialowski/AFP

A Bloomberg anonim forrásokra hivatkozva most megírta a tervezett megállapodás körvonalait. Eszerint a tervezett megállapodás célja a háború befagyasztása, egy tűzszünet elérése, majd technikai szintű tárgyalások előkészítése a végleges békerendezés érdekében.

A lap azt állítja, hogy az amerikai és orosz tisztviselők egy olyan területátadási megállapodáson dolgoznak, amit már a jövő héten sorra kerülő csúcstalálkozón megtárgyalhat Donald Trump és Vlagyimir Putyin.

A megállapodás keretében a Bloomberg információi szerint az oroszok azt követelnék Zelenszkijtől, hogy vonja vissza az ukrán csapatokat a Donyeck és Luhanszk megyék Kijev által ellenőrzött részeiről, vagyis adja át harc nélkül a Donbasz egészét.

Ehhez egy gyors háttér: Luhanszk megye döntő része már most is orosz ellenőrzés alatt van, de Donbaszban jelenleg is nagyon intenzív harcok folynak. Bár az orosz területi nyereség és előrehaladás továbbra is viszonylag csekély, illetve nagyon lassú, a felörlő háború egyre inkább nekik kedvez. A Donbasz délkeleti frontnyán az ukránok az elmúlt hónapokban sorozatos krízishelyzetekben voltak kénytelenek harcolni. Vuhledar és Konsztantinyivka eleste után az orosz csapatok hamarosan körbezárhatják Pokrovszkot, majd ezután megindulhatnak a donbaszi ukrán védelem két legfontosabb városa, Szlovjanszk és Kramatorszk ellen.

Ha az Egyesült Államok és Oroszország megegyezne arról, hogy a moszkvai követeléseknek megfelelően a területet Ukrajna harc nélkül adná át, az Putyin számára jelentős diplomáciai győzelmet jelentene - jegyzi meg erről a Bloomberg.

Zelenszkij azonban - ez már a mi értékelésünk - ebben az esetben igen nehéz helyzetbe kerülhet. Az ukrán alkotmány is tiltja a területekről való lemondást, és az önkéntes területátadás után az elnök hatalma megrendülhet. Ha azonban visszautasítja az alkut, akkor Putyin mellett Trumppal is ismét szembekerülhet, őt állíthatnák be felelősnek a további vérontásért, miközben nem lehet kizárni, hogy a télig Ukrajna harcban is elvesztené a Donbasz nagyját.

Ukrán tüzérek a franciáktól kapott Caesar önjáró löveggel a donbászi fronton. Fotó: Aris Messinis/AFP

Az esetleges tűzszüneti tervezetnek számos még nem ismert, vagy később megtárgyalandó pontja van. Nem lehet még tudni többek között arról sem, hogy Zaporizzsja és Herszon megyékben teljesen a mostani frontvonalt fagyasztanák-e be a felek, vagy hogy mi lenne északon Szuminál az oroszok által elfoglalt kisebb területtel, és hogy lenne-e ígéret az ukrán városok elleni, egyre intenzívebb rakéta- és dróntámadások befejezésére - nem beszélve az olyan tágabb külpolitikai kérdésekről, hogy mi lenne például az Oroszország elleni szankciókkal, vagy Ukrajna NATO- és EU-csatlakozási kilátásaival.

Utóbbi kérdésekről feltehetően a tűzszünet életbe lépése után indulna meg a hivatalos tárgyalás. A lengyel Onet ugyanakkor már csütörtökön arról írt, hogy információik szerint ez is terítéken volt már az előzetes amerikai-orosz tárgyalásokon is. Ők úgy tudják, hogy a területi egyezség után a szankciók nagy részét feloldanák, azt azonban az Egyesült Államok egyelőre nem ígérte meg Moszkvának, hogy Ukrajna nem csatlakozhat a NATO-hoz.

Az oroszok által annektált területek orosz fennhatóságát formálisan továbbra sem ismernék el, ez egy de facto jóváhagyás lenne.

A javaslat állítólag tartalmaz azonban egy olyan záradékot, amely gyakorlatilag elismeri az oroszok által megszállt területeket azáltal, hogy 49 vagy 99 évvel elhalasztja a kérdést eldöntését.

A megállapodástervezetről szóló hírekre egyelőre sem a Fehér Ház, sem a Kreml nem reagált a Bloomberg megkeresésére, és Ukrajna sem kommentálta az állítólagos javaslatokat. A lap úgy tudja, hogy Washington Ukrajna és európai szövetségesei támogatását is próbálja megszerezni, de a megállapodás, mint írják, még messze nem tekinthető biztosnak.

Több jel utal ugyanakkor arra, hogy valóban intenzív megbeszélések folynak a háttérben.

Putyin pénteken telefonon egyeztetett többek között Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, valamint a BRICS más tagállamaival, így Dél-Afrika, Üzbegisztán, Kazahsztán és Fehéroroszország vezetőivel, hogy tájékoztassa őket a Witkoffal való találkozóról.

Zelenszkij ezzel párhuzamosan Friedrich Merz német kancellárral, Emmanuel Macron francia elnökkel, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és más európai vezetőkkel tárgyalt telefonon. Bár ezekről a hivatalos tájékoztatás nem mondott sokkal többet annál, mint hogy Európa továbbra is teljes mértékben támogatja Ukrajnát, és hogy az ukrán elnök nagyra értékeli Donald Trump közvetítői erőfeszítéseit, Donald Tusk pénteken már arra utalt, hogy a levegőben van egy közeli megállapodás.

A lengyel miniszterelnök a Zelenszkijjel folytatott beszélgetése után ezt mondta: „Vannak bizonyos jelek, és úgy érzem, hogy a konfliktus befagyasztása – nem a háború befejezéséről beszélek, hanem csak a konfliktus befagyasztásáról – talán előbb, mint utóbb megtörténhet.”