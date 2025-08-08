Buta maradsz, ha agyatlanul használod a ChatGPT-t a beadandóidhoz

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Az iskolai mindennapok részévé válik a ChatGPT, a diákoknak egyre kevesebb közük van a saját beadandóikhoz.

Közben a mesterséges intelligenciát gondozó cégek kontroll nélkül fejlesztik az egyre erősebb modelleket.

A szabályozás képtelen utolérni a technológiai fejlődést, de a hatásvizsgálatokat sem lehet olyan gyorsan elkészíteni, mint ahogyan kellene.

Meglepetés: ha valaki más végzi el helyetted az agymunkát, az agyad nem fejlődik, míg ha időt és energiát raksz valamibe, az hosszú távon megtérül. Akkor tegyük le a ChatGPT-t, és soha többet ne nyúljunk hozzá? Nyilván nem, de a nagy nyelvi modellek (LLM) agyatlan, kritikátlan használatát jó volna elkerülni.

Ezért is állt elő az MIT csapata még a szakértői elbírálás (peer review) előtt azzal a tanulmánnyal, amely a ChatGPT agyra gyakorolt hatásait vizsgálta. Maga az elbírálás nyolc hónapot is igénybe vehetett volna, a tanulmány fő szerzője, Nataliya Kosmyna ezért úgy döntött, inkább máris felhívja az emberek figyelmét a káros következményekre, nehogy az elbírálás után már késő legyen.

Egyre lustábbá váltak

A Time által ismertetett kutatás során ötvennégy résztvevővel írattak esszéket több hónapon keresztül – az alanyok száma tehát alacsony volt, a tendenciákat viszont így is jól érzékelteti a kutatás. A 18-39 éves alanyokat három csoportra osztották: az egyik használhatta a ChatGPT-t, a másik csak a Google keresőmotorját, míg az utolsó semmilyen segítséget sem vehetett igénybe. Lezárásként a segítség nélkül írók csoportja ChatGPT-vel, a ChatGPT-t használóké pedig segítség nélkül írta újra egy korábbi esszéjét.

A kutatók írás közben EEG-vel rögzítették az alanyok agyi aktivitását, és arra jutottak, hogy a ChatGPT-t használók aktivitása lényegesen alulmúlta a többiekét – ráadásul ahogy haladt előre a kutatás, úgy váltak egyre lustábbakká, a végére pedig sokan egyszerűen kimásolták a ChatGPT által írt szöveget.

„A fejlődésben lévő agyak vannak a legnagyobb veszélynek kitéve” – mondta Kosmyna, aki azért tartotta fontosnak, hogy most publikálják a tanulmányt, mert attól félt, hamarosan eljöhet az idő, amikor a döntéshozók oktatási feladatokat rendelnek ki LLM-eknek.



Persze gondolhatnánk, hogy ennyire egyik döntéshozó sem idióta, de egyrészt nézzünk rá a döntéshozókra, másrészt társadalmilag eljutottunk oda, hogy emberek tömegeinek jelent lelki társat, legjobb barátot és pszichológust a ChatGPT. Ráadásul úgy használják lelki társnak a gépet, hogy mindenki tudhatja, már azáltal tízmilliókkal emeljük a működtetők villanyszámláját, hogy megköszönjük a ChatGPT munkáját. Miközben a tanulók és egyetemisták is egyre gyakrabban használják az LLM-eket, a felnőtt társadalom sem ismeri fel a technológiai ugrás jelentette kockázatokat.

