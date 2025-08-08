Egy kártyaelfogadó technikai hibája miatt vonták le duplán a vásárlások árát a magyar bankok

A Magyar Bankszövetség közleményben ismerte el, hogy szerdán hazai bank ügyfeleinél előfordult, hogy korábbi bankkártyás tranzakcióikat tévesen ismételten az ügyfelek fizetési számláin megterhelték. Csütörtökön az OTP Bank arról írt az oldalán, hogy „külső szolgáltató hibája miatt előfordulhat”, hogy egyes korábbi vásárlások összegét duplán terhelte a rendszer néhány ügyfél számláján. Ugyanakkor az OTP is jelezte, hogy több bankot is érint a probléma a külső szolgáltató jellege miatt.

A Bankszövetség is arra jutott, hogy a hiba oka a bankszektoron kívüli kártyaelfogadó technikai problémájára vezethető vissza. Ilyen esetekben mind a kártyatársaságok, mind a bankok a tranzakciók technikai feldolgozását végzik. A közlemény szerint a bankok azonnal megkezdték az érintett tranzakciók vizsgálatát, valamint az ügyfelek megfelelő tájékoztatását.