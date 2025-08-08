Eltávolították Matolcsy maradék embereit az MNB-alapítvány nagyot bukó ingatlancégének éléről

Fél évbe telt, amíg Varga Mihály bizalmába tartozó vagyonkezelőknek sikerült eltávolítaniuk a GTC ingatlanvállalat vezetéséből a Matolcsy-klánhoz kötődő embereket - írja a HVG.

A főleg luxusingatlanokkal foglalkozó, GTC nevű lengyelországi ingatlanfejlesztő cég részvényeinek többségét 2020-ban vette meg az MNB-alapítványok vagyonkezelő cége. Később a válallat részvényei több mint ötven százalékkal leértékelődtek a tőzsdén. Miután a Számvevőszék közzétette jelentését az MNB-alapítványok gazdálkodásáról, és feljelentést tett, a GTC folyamatosan vesztett az értékéből, el van adósodva, és a hitelminősítése is romlott - ennek ellenére még tavaly év végén is óriási lakáscsomagot vett Németországban.

A lengyel ingatlanos cég mindezzel együtt még mindig az MNB Pallas Athéné alapítványa legértékesebb vagyona. A cég vezetéséből jegybankelnöki kinevezése után márciusban Varga Mihály már kirúgta Matolcsy Ádám baráti körének egyik fontos tagját, Stofa Györgyöt, akinek a segítségével a kis Matolcsy a bukása előtti utolsó pillanatban még a saját köreibe mentette volna át a Pallas Athéné alapítvány még megőrzött vagyonkezelési jogait is.

Matolcsy Ádám édesapjával, Matolcsy Györggyel
Fotó: Németh Dániel/444

Őt követik most azok a korábbi igazgatók, akiket a HVG szintén Matolcsy Ádám bizalmasaiként említ. Mint a GTC honlapján is megjelent, a vállalat vezetéséből Farkas Zsolt és Gosztonyi Balázs távozik - mindkettőjüket még a Matolcsy-érában delegálták a posztjukra. A három őket váltó új tag: Jacek Baginski, Rencz Botond és Ország Mihály.

„Úgy látom, egyesekre van »kilövési engedély«, Somlai Bálintra, Matolcsy Ádámra”

például - nyilatkozta most csütörtökön szintén a HVG-nek Nyikos László, az MNB 2015-ben megválasztott felügyelőbizottsági tagja, aki gyakorlatilag a teljes jegybanki alapítványos botrányt és Matolcsy György olykor eszetlen pénzköltését közvetlen közelről követhette nyomon a pozíciójából kifolyólag.

Az Állami Számvevőszék idén tavasszal hozta nyilvánosságra az összesen több mint 500 oldalas jelentését a Magyar Nemzeti Bank, az általa létrehozott alapítványok és kapcsolódó cégeik gazdálkodásáról. A dokumentumokban számos súlyos megállapítást is tettek,amelyek után nyomozás is indult az ügyben hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyről számos cikkben beszámoltunk: például itt, itt, itt, itt, itt és ebben a cikkben érthetőn és egyszerűen foglaltuk össze a lényegét a sztorinak.

