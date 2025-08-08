Elvették a mikrofont a Fidesz genderező képviselőjétől Magyar Péter kecskeméti fórumán

Péntek este Magyar Péter kecskeméti fórumán megjelent a helyi önkormányzat egyik fideszes képviselője, Laczkó-Zsámboki Angéla, aki azt kérdezte a Tisza elnökétől, hogy „támogatja-e Bódis Krisztina genderpropagandáját az óvodákban és az iskolákban?”. A Tisza Párt társadalompolitikai szakértőjét a kormánypropaganda általában azzal támadja, hogy ajánlót írt a Meseország Mindenkié című könyvhöz. Ezekről a támadásokról Bódis a Telexnek korábban azt mondta: „A bántalmazás iskolapéldája, ami zajlik, és amit egy ideje már csak úgy hívunk: karaktergyilkosság.”

Magyar Laczkó-Zsámboki kérdését propagandahazugságnak nevezte. Inkább arról kezdett beszélni, hogy Dódis Krisztina 30 éve nehéz sorsú és magára hagyott gyerekeknek segít, „akiket a kormány magára hagyott”. Ezzel szemben azoknak a gyerekeknek, akinek nem tud segíteni a Bódis által vezetett Van Helyed Alapítvány, hanem csak a kormány oktatáspolitikájára vannak utalva, azoknak csak 60-70 százaléka végzi el az általános iskolát, „szinte semelyik nem megy középiskolába, és munkája sem lesz”. Ezzel szemben, akiknek Bódis alapítványa segíteni tud, azok mind elvégzik az általánost, 95 százalékuk a középiskolát, sokan egyetemre. „Ez a hölgy, akit ön gyaláz, és a kormánypropaganda hazugságokkal gyaláz nőiségében, szakmaiságában, többet tett a magyarországi, szegénysorsú gyerekekért, mint ez az egész galeri, a kormány 15 év alatt. Aki őt vádolja mindenféle hazugsággal, szégyellje magát.”

Erre a fideszes képviselő azt mondta, elismerik Bódis Krisztina szakmai munkáját, de „mégis megírta a Csipke Józsikát és támogatja a genderpropagandát”. Erre Magyar Péter megkérdezte Laczkó-Zsámbokitól, hogy ismeri-e Dopeman dalszövegeit, de a képviselőnőt ez nem érdekli. Majd a közbeszólások miatt Magyar elvetette a képviselőtől a mikrofont, ezután már nem hangosították ki a közbeszólásait.

Magyar elmondta azt is, hogy Bódissal sokáig nem volt baja a Fidesz-kormánynak, államilag támogatták az alapítványát, ami az ózdi cigánytelepen élőket segítette, még Balog Zoltán is elismerte a munkáját. Majd azt üzente a fideszes képviselőnek, szégellje magát, ha azt mondja, hogy a saját gyerekei neki fontosabbak, mint mások gyerekei. „Ez se nem keresztényi, se nem polgári, se nem családbarát.”

Egyébként Laczkó-Zsámboki Angéla május végén Lázár Jánostól is kérdezett Kiskunhalason, akkor higgadtabb volt: