Gyűlnek a problémák Mészáros Lőrinc eszéki fociklubjánál, a szurkolók büntetésével reagált a vezetés

Miközben Mészáros Lőrinc remek helyeken nyaralgat a családjával, egyrészt a felcsúti csapata kiesett az Európa-liga selejtezőjében, másrészt egy másik érdekeltsége, az NK Osijek körül is gondok mutatkoznak.

Egy évvel ezelőtt még arról írhattam, hogy 57 milliárd forintból csodát csinált Mészáros Lőrinc Eszéken. Anyagilag jobban állt, nagyobb nyereséget könyvelt el 2023-ban horvát szinten, mint a nagy múltra visszatekintő, rengeteg sikert bezsebelő Dinamo Zagreb. Ám utóbb valami félrecsúszott – vagy csak a problémák elkezdték megmutatni magukat a felszínen. A remek év után a 2024/2025-ös szezon pocsékul alakult, egyre elmérgesedőbb viszonyokkal a szurkolók és a klubvezetés között.

Annyira, hogy tavasszal nyílt levelet írtak a drukkerek Mészárosnak, ebben a katasztrofális teljesítmény miatt a klubvezetést okolták, és kérték a neves magyar tulajdonost, hogy váltsa le a vétkeseket. A szurkolók nyílt levele szerint a bizalmukat elnyerni képtelen vezetés rossz döntések és mulasztások sorát produkálta az elmúlt öt évben, miközben a problémák megoldása helyett a döntések elkerülésére koncentráltak.

Nincs boldogság Eszéken Fotó: NK Osijek/Facebook

Anyagilag is megtört a sikerszéria, 2024-ben év végi árfolyamon számolva 104 millió forintos veszteséget termelt a klub. A fő okok az emelkedő költségek és az elmaradó bevételek voltak. Ez utóbbi teljesen új kontextust nyer a horvát sajtóban frissiben megjelent információk fényében.

A történet egyszerű: teljesen leépült a klub marketingtevékenysége. Ami nyilván kellene ahhoz, hogy minél többen menjenek meccsre, több mezt, sálat, bögrét, hasonló termékeket adjanak el. Hogy a szurkolók igazi eseménynek tartsák, ha a csapat az Opus Arenában pályára lép. És ha ez még nem lenne elég, a vezetőség valamiért jó ötletnek tartotta, hogy büntesse azokat a drukkereket, akik kevés meccsre mennek ki.

Probléma probléma hátán

„Egy anya és apa vasárnap reggel Zupanjában ébred, beülnek az autóba, Eszék felé indulnak. Sétálnak a városközpontban, meglátogatják a bevásárlóközpontot, hat órával a meccs előtt már a stadionban vannak. Itt interaktív gyereksarok, DJ, óriási LED-kivetítő, múzeum várja a szurkolókat, akik speciális karkötővel fizethetnek, amivel kedvezményekre beváltható pontokat gyűjtenek” – írta Marijan Palic marketingszakértő, aki egy ideig maga is részt vett az NK Osijek munkájában.

Bár futurisztikusan hangzik mindez, nem a máról szól, amikor hipermodern, szaunás VIP-részleggel ellátott stadionja van Eszéknek, hanem még az ennek felépítése előtti időkről. Akkoriban így nézett ki egy-egy meccsnap Eszéken. Ma annyira leépült a klub marketingtevékenysége, annyira nem tartják ezt a részt fontosnak, hogy a stadion megnyitójakor sem sikerült megtölteni azt. Pedig a szakértő szerint legalább ennek könnyen kellett volna mennie, felhajtással, hirdetésekkel, plakátokkal, legendákról készült videókkal. De nem így történt.