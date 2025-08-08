Gyűlnek a problémák Mészáros Lőrinc eszéki fociklubjánál, a szurkolók büntetésével reagált a vezetés

foci
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Miközben Mészáros Lőrinc remek helyeken nyaralgat a családjával, egyrészt a felcsúti csapata kiesett az Európa-liga selejtezőjében, másrészt egy másik érdekeltsége, az NK Osijek körül is gondok mutatkoznak.

Egy évvel ezelőtt még arról írhattam, hogy 57 milliárd forintból csodát csinált Mészáros Lőrinc Eszéken. Anyagilag jobban állt, nagyobb nyereséget könyvelt el 2023-ban horvát szinten, mint a nagy múltra visszatekintő, rengeteg sikert bezsebelő Dinamo Zagreb. Ám utóbb valami félrecsúszott – vagy csak a problémák elkezdték megmutatni magukat a felszínen. A remek év után a 2024/2025-ös szezon pocsékul alakult, egyre elmérgesedőbb viszonyokkal a szurkolók és a klubvezetés között.

Annyira, hogy tavasszal nyílt levelet írtak a drukkerek Mészárosnak, ebben a katasztrofális teljesítmény miatt a klubvezetést okolták, és kérték a neves magyar tulajdonost, hogy váltsa le a vétkeseket. A szurkolók nyílt levele szerint a bizalmukat elnyerni képtelen vezetés rossz döntések és mulasztások sorát produkálta az elmúlt öt évben, miközben a problémák megoldása helyett a döntések elkerülésére koncentráltak.

Nincs boldogság Eszéken
Fotó: NK Osijek/Facebook

Anyagilag is megtört a sikerszéria, 2024-ben év végi árfolyamon számolva 104 millió forintos veszteséget termelt a klub. A fő okok az emelkedő költségek és az elmaradó bevételek voltak. Ez utóbbi teljesen új kontextust nyer a horvát sajtóban frissiben megjelent információk fényében.

A történet egyszerű: teljesen leépült a klub marketingtevékenysége. Ami nyilván kellene ahhoz, hogy minél többen menjenek meccsre, több mezt, sálat, bögrét, hasonló termékeket adjanak el. Hogy a szurkolók igazi eseménynek tartsák, ha a csapat az Opus Arenában pályára lép. És ha ez még nem lenne elég, a vezetőség valamiért jó ötletnek tartotta, hogy büntesse azokat a drukkereket, akik kevés meccsre mennek ki.

Probléma probléma hátán

„Egy anya és apa vasárnap reggel Zupanjában ébred, beülnek az autóba, Eszék felé indulnak. Sétálnak a városközpontban, meglátogatják a bevásárlóközpontot, hat órával a meccs előtt már a stadionban vannak. Itt interaktív gyereksarok, DJ, óriási LED-kivetítő, múzeum várja a szurkolókat, akik speciális karkötővel fizethetnek, amivel kedvezményekre beváltható pontokat gyűjtenek” – írta Marijan Palic marketingszakértő, aki egy ideig maga is részt vett az NK Osijek munkájában.

Bár futurisztikusan hangzik mindez, nem a máról szól, amikor hipermodern, szaunás VIP-részleggel ellátott stadionja van Eszéknek, hanem még az ennek felépítése előtti időkről. Akkoriban így nézett ki egy-egy meccsnap Eszéken. Ma annyira leépült a klub marketingtevékenysége, annyira nem tartják ezt a részt fontosnak, hogy a stadion megnyitójakor sem sikerült megtölteni azt. Pedig a szakértő szerint legalább ennek könnyen kellett volna mennie, felhajtással, hirdetésekkel, plakátokkal, legendákról készült videókkal. De nem így történt.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
foci szurkolók eszék nk osijek Horvátország feszültség opus arena eszéki stadion jegyáremelés mészáros lőrinc
Kapcsolódó cikkek

Mészárosék nem fogták vissza a nyaralást: erre jár a Rose d'Or idén nyáron

A nyár eddig Mészároséknál: a magánhelikoptert kicsit hanyagolva New Yorkból Nizzába repültek, ahol hetekig hajóztak Monaco és Saint Tropez között a Rose d'Orral, időnként pedig megtett a magánrepülő egy Nizza-Budapest-Nizza menetet.

Haszán Zoltán, Németh Dániel
ÉLET

57 milliárd forintból csinált csodát Eszéken Mészáros Lőrinc

Négyszer akkora az NK Osijek nyeresége, mint a bajnok Dinamo Zagrebé, a többi dobogós szóra sem érdemes. A csapat most 4. lett, de kimondott cél a bajnoki cím.

Székely Sarolta
foci

Nyílt levélben követelik az eszéki szurkolók Mészáros Lőrinctől, hogy váltsa le focicsapatának vezetőit

Az NK Osijek jelenleg 8. helyen áll a 10 csapatos horvát bajnokságban.

Molnár Kristóf
foci

Valami megtört Mészáros Lőrinc eszéki focicsapatánál, a mesés év után veszteséges lett a klub

Pocsék lett az elmúlt szezonja az NK Osijeknek. Nem jöttek az eredmények, felháborodtak a szurkolók, ráadásul tavaly anyagilag is nehéz év volt.

Székely Sarolta
foci