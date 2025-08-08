Jóváhagyta Gáza megszállásának tervét Izrael biztonsági kabinetje

Egészen a péntek hajnali órákig tartott Izrael biztonsági kabinetjének megbeszélése, amelyen végül elfogadták Gáza megszállásának tervét, amelyről még előző nap beszélt az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanjahu a Fox Newsnak adott interjújában.

A hivatala által kiadott közleményben részletezik is a jóváhagyott terveket, valamit az „öt elvet a háború befejezésére”. „Az Izraeli Védelmi Erők felkészülnek Gáza városának ellenőrzésének átvételére, miközben humanitárius segítséget nyújtanak a harci övezeteken kívüli civil lakosságnak” – áll a közleményben, részletezve a „háború befejezésének” öt alapelvét:

A Hamász leszerelése. Minden túsz visszatérése – élők és holtak egyaránt. A Gázai övezet demilitarizálása. Izrael biztonsági ellenőrzése a Gázai övezet felett. Egy alternatív polgári kormány létrehozása, amely nem a Hamász vagy a Palesztin Hatóság.

Benjamin Netanjahu Fotó: Menahem Kahana/AFP

Netanjahu korábban azt mondta, a biztonságuk garantálása érdekében akarják eltávolítani a Hamászt, egyúttal lehetővé akarják tenni a lakosság számára, hogy kiszabaduljon Gázából, a területet pedig át akarják adni egy polgári kormánynak.

„Fel akarjuk szabadítani magunkat és Gáza népét a Hamász szörnyű terrorja alól” – folytatta. Netanjahu azonban azt is mondja, hogy Izrael „nem akarja megtartani” Gázát.

„Biztonsági övezetet szeretnénk. Nem akarjuk irányítani. Nem akarunk ott lenni irányító testületként” – tette hozzá.

„Ez katasztrofális következményekkel járhat több millió palesztin számára, és tovább veszélyeztethetné a Gázában még fogva tartott túszok életét” – mondta Miroslav Jenča, az ENSZ főtitkár-helyettese az izraeli tervről. Izrael már most is katonai ellenőrzést gyakorol a Gázai övezet túlnyomó része, az ENSZ becslése szerint 87 százaléka felett.

Becslések szerint egyébként a Hamász eltávolítása nagyon hosszú folyamat lehet, és akár két évbe is telhet.

Az Axios újságírója, Barak Ravid egy izraeli tisztviselőre hivatkozva azt nyilatkozta az X-en, hogy a terv magában foglalja a palesztin civilek evakuálását Gáza városából és egy szárazföldi offenzíva megindítását ott. (BBC)