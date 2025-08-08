Megemelték egy folyó vízszintjét J. D. Vance kedvéért, mert ott akart kajakozni

Az amerikai alelnök múlt héten a 41. születésnapja alkalmából kajakozást tervezett családjával együtt a Little Miami folyón, J.D. Vance biztonsági szolgálata pedig ennek érdekében megemeltette az ohiói folyó vízszintjét, írja az AP News. Az amerikai titkosszolgálat szerint erre azért volt szükség, hogy a motoros vízi járművel és mentőalakulatok „biztonságosan működhessenek”, miközben védik a republikánus alelnököt.

Richard W. Painter, aki George W. Bush elnöksége alatt a Fehér Ház etikai főügyésze volt, az X-en azt írta:

„felháborító, hogy a hadsereg mérnökei adófizetői pénzt költenek egy folyó vízhozamának növelésére, hogy az alelnök kenuzhasson, miközben a Nemzeti Park Szolgálat költségvetésének csökkentése mindenki más családi nyaralását súlyosan érintette”.

Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

A hadsereg mérnökei nem kívántak nyilatkozni a témában. Gene Pawlik szóvivő azonban elmondta, hogy az ügynökség Louisville-i kerülete ideiglenesen megnövelte a délnyugat-ohiói Caesar Creek-tóból a Little Miamiba irányuló áramlást, de ez a lépés megfelelt a kritériumoknak, és a normális gyakorlat keretébe tartozott.

Taylor Van Kirk, a Vance szóvivője szerint az alelnök nem tudott a folyó vízszintjének megemelkedéséről.

A Vance család egyéként már hozzászokott utazásai során a rendkívüli megoldásokhoz. Nemrégiben történt olaszországi útjuk során például a római Colosseumot zárták le a nagyközönség elől Vance-ék érdekében, amin egyébként fel is háborodtak a turisták. Amikor pedig Indiában jártak, akkor a Taj Mahalt zárták le.

Az ilyen különleges bánásmód azonban nemcsak a jelenlegi amerikai alelnököt illeti. Amikor Al Gore, a Demokrata Párt alelnöke, akkoriban elnökjelölt, 1999-ben egy fotózás kedvéért leevezett a Connecticut folyón, a közműszolgáltatók megnyitották a gátat, hogy 4 milliárd gallon vízzel emeljék a folyó vízszintjét.