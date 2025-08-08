Meghalt két magyar katona, mindkét halál okát szakértők vizsgálják

Két magyar katona is meghalt a napokban, mindketten szolgálatteljesítés közben vesztették életüket. A két tragikus eset egymástól függetlenül történt, de a halál körülményeit mindkét esetben szakértők vizsgálják, közölte a honvédelmi tárca pénteken késő este. A honvédségi épületekre kitették a fekete zászlót.

Az egyik halálesetről lapunknak is volt információja, de azt a HM nem erősítette meg, hanem néhány órával a kérdéseink elküldése, majd telefonos érdeklődésünk után kiadtak egy közleményt.

Az egyik magyar katona, aki elhunyt, tudomásunk szerint a Bornemissza Gergely 2. Felderítőezrednél, kiképzési feladat teljesítése közben lett rosszul csütörtökön. A minisztériumi közlemény szerint a 29 éves, információink szerint D. D. monogramú szakaszvezető csütörtökön, a Sirokról Kékestető irányába végrehajtott menetgyakorlat során lett rosszul, majd leállt a keringése.





Fotó: Windisch Judit

„A helyszínen tartózkodó harctéri életmentő azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a kiérkező mentőszolgálat folytatott. Az életmentési kísérlet sikertelen volt” – írta a HM közleménye.

A másik haláleset Szarajevóban történt, még kedden. Ott a magyar katona az EUFOR Bosznia-hercegovinai békefenntartó missziójában teljesített szolgálatot. A Honvédelmi Minisztérium közleménye szerint a 47 éves katona tavaly augusztus óta szolgált a misszióban az MH Légi Műveleti és Irányítási Központ állományából.