Mészárosék már 30 milliárdot kaszáltak a koncessziós autópályákon

2022 szeptembere és 2024 decembere között összesen 383 milliárd forint koncessziós díjbevételt számolt el a Szíjj László és Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a koncesszorhoz tartozó üzemeltető és fejlesztő társaságokkal együtt pedig összesen 30,9 milliárd forintnyi nyereséget realizáltak.

Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

Ennek pedig csaknem a teljes egészét, 30,5 milliárd forintot fizettek ki a tulajdonosaiknak a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető magántőkealapok, amelyek az MKIF tulajdonosai, írja a G7.

A hazai gyorsforgalmi úthálózat legnagyobb részét 2022 szeptembere óta egy 35 éves koncessziós szerződés keretében fejleszti és üzemelteti Szíjj és Mészáros érdekeltsége.

A lap szerint mindez azt jelenti, hogy eddig nem a koncessziós társaság finanszírozta az államnak a sztrádák megújítását és fejlesztését, hanem pont fordítva: az állam fizetett több koncessziós díjat, mint amennyibe a 2022. szeptember 1-jei indulás óta a pénzügyi beszámolók szerint a sztrádák üzemeltetése, felújítása került. Eddig jelentős új projektbe, építésbe nem fogtak még bele.