Nem lehet inni, sem csapvízzel fürdetni a gyerekeket a fehérvári kórházban

Nem lehet inni a csapból a székesfehérvári kórház szülészetén, ahol rövid időn belül már másodszor van teljes vízkorlátozás, annyira rossz eredményt mutattak ki a vízmintában - számolt be az RTL Híradó.

„Nem ivóvíz! Újszülőttek, csecsemők, kisgyermekek fürdetésére sem használható”

- ez a felirat olvasható egy papírlapon a mosdó felett a székesfehérvári kórház szülészeti osztályán. A kismamák beszámolói szerint a szülészeten legalább egy hete nem lehet inni a csapból. A vezetékrendszert már múlt hétvégén is fertőtlenítették, de most újra szükséges - a szülészeten pedig a fertőtlenítés miatt teljes vízkorlátozás van érvényben.

A kórház B épületét, ahol a szülészet is található, az RTL riportja szerint 2003-ban újították fel teljes körűen, mégis baj van a vízvezetékkel. Ezt az Országos Kórházi Főigazgatóság is elismerte, a csapvíz használatát emiatt korlátozták. Az OKF erre a magyarázatot is megadta:

„a víz emberi fogyasztásra jelenleg nem alkalmas”.

De a rosszban is érdemes meglátni a jót: mint az Országos Kórházi Főigazgatóság kiemelte, bár a kórházban folyó víz emberi fogyasztásra sajnos nem használható, de felnőttek tisztálkodására igen!