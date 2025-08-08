Németország nem ad több fegyvert Izrael gázai háborújához

Miután jóváhagyta Gáza teljes megszállásának tervét Izrael biztonsági kabinetje, Friedrich Merz német kancellár bejelentette, hogy minden olyan fegyver exportját leállítjákk, amit Izrael gázai hadműveleteiben be lehet vetni. Merz szerint Izrael jelenlegi fellépése egyre kevésbé mutatja, hogyan érhetők el az akció eredeti céljai. „Ilyen körülmények között a szövetségi kormány további intézkedésig nem engedélyez semmilyen olyan hadianyag kivitelét, amely a Gázai övezetben bevethető.”

Izraeli harckocsi Gáza határában Fotó: JACK GUEZ/AFP

A német kancellár hozzátette, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát a Hamász terrorjával szemben. Ugyanakkor a túszok szabadon bocsátása és a fegyverszünetről folytatott célirányos tárgyalások számukra a legfontosabbak. A Hamász lefegyverzését is elengedhetetlennek tartja.

A német kormány aggódik a gázai civil lakosság tartós szenvedései miatt, szerintük tervezett offenzívával az izraeli kormány eddigieknél is nagyobb felelősséget visel az ellátásukért. Egyben arra kérték az izraeli kormányt, hogy biztosítson teljes körű hozzáférést a segélyszervezeteknek, az ENSZ szervezeteinek és más nem állami szervezeteknek a konfliktusövezethez.

A gázai háború aztán kezdődött, hogy a Hamász 2023. október 7-én megtámadta Izraelt, mintegy 1200 embert megölt, és 251 főt túszként a Gázai övezetbe hurcolt. Izrael válaszul nagyszabású katonai offenzívát indított, ami a gázai egészségügyi minisztérium adatai szerint eddig legalább 61 158 palesztin halálát okozta. A folyamatos izraeli offenzíva alatt álló palesztin területre nem jut be elég élelmiszer az ott élő több mint kétmillió ember számára, a helyzet mostanra annyira súlyosás vált, hogy már éhínségről lehet beszélni. Azaz az emberek nem egyszerűen éhesek és alultápláltak, hanem egyre többen meg is halnak emiatt. (Spiegel)