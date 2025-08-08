Orbán Viktor csodafegyvere: minden évben akcióterv, legalább egy, néha több

Lyuk tátong a magyar költségvetésben, a GDP növekedése elmarad a várttól, az infláció magasabb lesz, szenved az ipar, uniós pénzek sehol – a kormány közben úgy osztogat, mintha minden szép lenne és jó, és zavarba ejtő a bőség. Nagyjából így lehet leírni a gazdaságunk idei állapotát, amikor is újabb komoly kockázat lépett be a képbe. Orbán Viktor barátja, Donald Trump a vámháborúja részeként 15 százalékos vámot léptetett életbe az Európából Amerikába érkező termékekre. Így újabb, a magyar gazdaságot is sújtó fenyegetéssel kell megküzdenie a kormánynak.

Mit lépnek Orbánék? Összehívják a 10 legnagyobb vállalatot (amelyek kitettsége a legerősebb az Egyesült Államok irányába), majd előveszik a csodafegyvert: az akciótervet. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón bejelentette: a károk mérséklése érdekében ipar- és munkahelyvédelmi akciótervet dolgoznak ki.

Munkahelyvédelmiből nem ez az első, iparvédelmi akcióterve viszont még nem volt a kormánynak, pedig kreatívan dobják be a hasonló csomagokat a megoldandó krízishelyzetek esetén. Ha a gyűjtésemből nem marad ki valami, akkor ez a 17. akcióterve a kormánynak. Annyira szeretik ezeket, hogy 2010 óta szinte minden évre jutott egy-egy.

Fogalmilag mit jelent az akcióterv? A ChatGPT szerint

„részletes, célorientált intézkedéscsomag, amely meghatározott probléma vagy kihívás kezelésére szolgál. Tartalmazza a célokat, a konkrét lépéseket, intézkedéseket, a felelősöket, a határidőket és gyakran a forrásokat is”.

Orbán Viktor úgy néz, mint aki akciótervet tervez (bár lehet, hogy épp mást csinál)
Fotó: Németh Dániel/444

Orbánék akciótervei ehhez képest bizonyos lépésekről szólnak, a célok gyakran általánosan vannak megfogalmazva, a forrásokat újságírói kérdésre szokták elárulni, a határidők elvétve konkrétak. Arra mindenesetre alkalmasak, hogy csomagként kommunikálva azt sugallják, a kormány máris-máris megoldja a problémákat.

gazdaság Gazdaságvédelmi Akcióterv családvédelmi akcióterv stratégia nagy márton gazdaság-újraindítási alap orbán viktor akcióterv
