Összeül a BT Izrael gázai terve miatt, az ENSZ-főtitkár szerint a város elfoglalása katasztrofális következményekkel járna

Veszélyes eszkalációnak nevezte Izrael Gáza teljes átvételére vonatkozó tervét António Guterres, az ENSZ főtitkára, ami „mélyíti a már így is katasztrofális következményeket több millió palesztin számára”. Az izraeli kormány pénteki döntése „további kényszerű lakóhelyelhagyáshoz, gyilkosságokhoz és hatalmas pusztításhoz fog vezetni, súlyosbítva a palesztin lakosság elképzelhetetlen szenvedését Gázában” – tette hozzá az ENSZ-főtitkár közleménye.

Guterres azután szólalt meg, hogy Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa is kijelentette, hogy „az izraeli kormánynak a megszállt Gázai övezet teljes katonai átvételére vonatkozó tervét azonnal le kell állítani”.

Gáza teljes megszállásának tervét Izrael biztonsági kabinetje péntekra virradóra hagyta jóvá. A kabinet döntése értelmében Gáza város civil lakosságának kitelepítését be kell fejezni október 7-ig, a Hamász terrortámadásának "szimbolikus határidejéig". Ezután ostrom alá vonják a városban maradt Hamász-harcosokat.

Fotó: OMAR AL-QATTAA/AFP

Izraelben az újabb hadművelet terve ellen országszerte tüntettek csütörtök este, a civil szervezetek, az ellenzék, korábbi biztonsági vezetők és a túszok családtagjai, valamint a túszok visszatéréséért küzdők szerint az veszélybe sodorná a túszok életét, és növelné Izrael nemzetközi elszigeteltségét.

Az Izraellel szembeni nemzetközi kritikák pénteken Európától Kínáig nagyon élesen fogalmazódtak meg. Németország bejelentette, hogy leállítja a fegyverexportját Izraelbe, amely a Gázai övezetben is használható - közölte Friedrich Merz kancellár. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök ezután telefonon csalódottságát fejezte ki Merznek Berlin döntése miatt, és azt hangsúlyozta, hogy Izrael célja nem Gáza elfoglalása, hanem felszabadítása a Hamász uralma alól, és egy békés kormány megalakulásának lehetővé tétele.

Ursula von der Leyen EU-s bizottsági elnök is arról beszélt, hogy az izraeli kormánynak újra kell gondolnia a döntését, a humanitárius segélyeknek pedig azonnal és akadálytalanul be kell jutniuk Gázába, António Costa, az Európai Unió Tanácsának elnöke pedig azt mondta, hogy Izrael döntésének „következményekkel kell járnia az EU és Izrael közötti kapcsolatokra nézve”.

Az izraeli kormány tervét Franciaország is határozottan elítélte, és Keir Starmer brit kormányfő is felszólította Izraelt, hogy azonnal vizsgálja felül a Gázai övezet teljes elfoglalására vonatkozó tervét. "Ezzel a lépéssel nem lehet lezárni a konfliktust vagy elősegíteni az izraeli túszok kiszabadulását. Csak még több vérontáshoz fog vezetni" - mondta a brit miniszterelnök. "Tűzszünetre van szükség és még több humanitárius segélyre. A Hamásznak el kell engednie a túszokat, tárgyalnia kell a megoldásról" - jelentette ki.

Törökország szintén felszólította a nemzetközi közösséget, hogy akadályozza meg Izrael tervét Gáza város ellenőrzésének átvételére, ami szerintük súlyos csapás a békére és a biztonságra. Kína ugyancsak súlyos aggodalmát fejezte ki.

Az ügy miatt az ENSZ Biztonsági Tanácsa is összeül szombat este, hogy megvitassa Izrael tervét Gáza város ellenőrzésének átvételére – ezt az Agence France-Presse francia hírügynökség írta meg diplomáciai források alapján.