Több ezer német lakást vásárolt a jegybanki alapítvány lengyel cége tavaly

Tavaly év végén jelentette be a Magyar Nemzeti Bank alapítványának lengyelországi érdekeltsége, a GTC, hogy óriási lakáscsomagot vett meg Németországban, pedig ekkoriban már igencsak szétfeszítette az adósság a céget, írja a Telex. Az eladó a tőzsdén jegyzett, svájci ingatlanbefektető, a Peach Property Group AG volt, a csomag pedig 5165 lakóingatlant, 47 kereskedelmi egységet, 71 egyéb ingatlant és 2108 parkolót foglalt magába, három, nem túl jelentős németországi város, Kaiserslautern, Helmstedt és Heidenheim települések környékén.

Kaiserslautern Fotó: ANDREAS ARNOLD/dpa Picture-Alliance via AFP

A portfólió értéke a GTC szerint 448 millió eurót, vagyis közel 180 milliárd forintot ér, amit 185 millió eurónyi banki hitel is terhel. A vételárhoz a cégnek több mint 200 millió eurót kellett előteremtenie, amit két forrás biztosítana:

42 millió eurónyi kötvény, amelyet a GTC bocsát ki az egyik eladásban közreműködő cégnek, a Luxembourg Finance House-nak (LFH);

egy 190 millió eurós, ötéves, elsőbbségi, fedezettel ellátott hitel, amelyet magánbefektetési alapok nyújtanak.

Vagyis hiába volt már eleve óriási a csoport eladósodottsága, a cég nem a likviditás menedzselésére figyelt, hanem még növelte is az adósságot, írja a lap.

A tranzakció miatt a lengyel sajtó is kiakadt, a Gazeta Wyborcza arról írt, hogy különféle lengyel nyugdíjpénztári tulajdonosok miatt az MNB-alapítvány és a GTC ámokfutása 14 millió leendő lengyel nyugdíjas megtakarítását is érinti. A német ügyletről pedig azt írta, Helmstedt lakossága egyre kevesebb, itt akár 15 százalékkal is csökkenhetnek az ingatlanárak, a másik két környéken jobb a helyzet ugyan, de feltehetően a teljes portfólió nagyjából 5 százalékos hozamot termelhet.

Felhívták ugyanakkor a tranzakció furcsaságaira is a figyelmet. Miközben a GTC összesen 448 millió euróra, körülbelül 180 milliárd forintra értékelte a felújítandó német lakásokat, az eladó, a svájci Peach Property Group csak 338 millió eurót kapott értük. A maradék 110 millió euró a luxemburgi székhelyű cégnél, az LFH Portfolio Acquicóhoz került. Ez volt az a cég, amelyik a Peach Property Group által eladott lakások nagy részét megvásárolta, és szinte automatikusan – ugyanazon a napon – eladta a GTC-nek.