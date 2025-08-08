Trump akkor is találkozna Putyinnal, ha az orosz elnök nem ül le tárgyalni Zelenszkijjel

Donald Trump az Ovális Irodában úgy nyilatkozott, akkor is hajlandó találkozni Putyinnal, ha ő nem tárgyal előtte Zelenszkijjel. Ezzel eloszlatta azokat az aggályokat, melyek szerint az orosz és az ukrán vezető közvetlen tárgyalása lenne az előfeltétele az amerikai-orosz csúcstalálkozónak, írja a The Guardian.

Putyin nemrég ugyanis azt mondta, hogy bár folyamatban vannak az előkészületek egy Trump-Putyin találkozóra, ő nem áll készen arra, hogy Zelenszkijjel találkozzon. „Általánosságban semmi kifogásom ellene, de ehhez bizonyos feltételeket meg kell teremteni. Ettől sajnos még messze vagyunk”, mondta.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója Helsinkiben 2018. július 16-án. Fotó: Brendan Smialowski/AFP

A lehetséges kétoldalú csúcstalálkozó helyszínét egyelőre még nem jelölték meg, de Putyin, aki a Kremlben találkozott Mohamed bin Zayed Al Nahyannal, az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével, aki azt javasolta, hogy országa megfelelő helyszín lehet a tárgyalások lebonyolítására. Ez összhangban van azzal a korábbi felvetéssel, miszerint a találkozó helyszíne Törökország vagy Közel-Kelet lehet.

Az egyébként, hogy Putyin és Trump úgy próbálnak megállapodni Ukrajna kérdésében, hogy senki más nincs a teremben, valószínűleg aggaszthatja Kijevet és az európai fővárosokat, amelyek következetesen kijelentették, hogy Ukrajnának jelen kell lennie a sorsáról szóló tárgyalásokon.

Ezzel szemben Oroszország egy „nagyhatalmi csúcstalálkozó” ötletét támogatja, ahol is az európaiakat kihagyva próbálhatna meg tárgyalni Trumppal. Kirill Dmitrijev, a Kreml gazdasági tanácsadója szerint a találkozó jó alkalom lenne arra, hogy közvetlenül beszéljenek Trumppal, és megakadályozzák az Oroszországgal kapcsolatos „téves információk” terjedését, amelyeket más országok az amerikai elnök befolyásolására használnak fel. Azt állította, hogy a csúcstalálkozó „fontos történelmi eseménnyé” válhat.

Ha a csúcstalálkozó megvalósul, ez lesz az első amerikai-orosz vezetői csúcstalálkozó azóta, hogy Joe Biden 2021-ben találkozott Putyinnal Genfben.