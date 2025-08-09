45 perces állami közpénzégetésnek és környezetszennyezésnek nevezte Karácsony Gergely a tűzijátékot

A kormány jövő hét végén egy hétre akarja lezárni a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot az augusztus 20-i ünnepségek és a tűzijáték miatt - kifogásolja Karácsony Gergely főpolgármester egy Facebook-posztban.

Karácsony azt írja, levélben kérte Rogán Antalt, hogy „mutassanak némi szerénységet és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat, és ebből a több mint 14 milliárdból ugyan oldják már meg, hogy a tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat”.

Az említett 14 milliárd forint az állami ünnepség költségvetése, amiből a főpolgármester szerint maga a tűzijáték 3,5 milliárdot tesz ki. Ez szerinte

„egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja”

- hangsúlyozza, és arról ír, hogy a tűzijáték szakértőpi vizsgálatok szerint is egyre nagyobb zaj- és légszennyezést okoz, amit most tetéz a szerinte indokolatlannak tűnő hosszú állami lezárás.

Fotó: Kristóf Balázs/444

„Miközben a Fidesz egész nyáron közpénzt, időt és energiát nem kímélve uszított az ellen, hogy megnyitottuk a pesti rakpart egy szakaszát a gyalogosok és a kerékpárosok előtt, sőt, kulturális programokat is volt képünk szervezni a Duna-parton, aminek köszönhetően naponta sok ezer ember tölti meg élettel a rakpartot, most egy 45 perces állami közpénzégetés és környezetszennyezés miatt gyakorlatilag egy hétre megbénítják Budapest észak–déli közlekedését” - áll Karácsony posztjában.