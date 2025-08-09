A honvédelmi miniszter nem fejtette ki, hogy orosz gépeket fogtak a magyar Gripenek a Baltikumban

„Éles bevetésen a magyar Gripenek a NATO Balti Légtérrendészeti missziójában. Az azonosítatlan repülőgépeket a Balti-tenger felett, 11 000 méteren, nemzetközi eljárásrend szerint fogták el és azonosították, majd visszatértek litvániai bázisukra” - írta szombat délelőtti posztjában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

A miniszter ugyan megemlítette, hogy azonosították a gépeket, de további konkrétumokról nem számolt be. A poszthoz kommentelt, de továbbra sem árulta el, mi lett az azonosítás vége.

Ezt tette hozzá a miniszter Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala

Ehhez képest a minisztériumhoz kötődő honvédelem.hu-n már péntek este úgy jelent meg a hír, hogy orosz repülők miatt történt a riasztás. Annyi stimmel, hogy ezt az azonosítás után sikerült megállapítani.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Tusványoson Fotó: Kristóf Balázs/444

A cikkből kiderült, hogy a Magyar Honvédség Balti Fegyveres Légvédelmi Készenléti Alegysége egy hete vette át a baltikumi légtérrendészeti szolgálatot, és pénteken jött az első éles riasztás, miután azonosítatlan gépeket észleltek.

A magyar Gripenek helyi idő szerint fél 12 körül, 11 ezer méteres magasságon a Balti tenger felett sikeresen elfogtak és azonosítottak olyan repülőgépeket, melyek nem teremtettek rádió kapcsolatot a légiforgalom irányítással, nem rendelkeztek repülési tervvel és nem használtak válaszjeladót.

Ezért rendelte el a NATO németországi Egyesített Légivezetési Központja az úgynevezett Alpha riasztást. Az elfogást és az azonosítást követően a Gripenek visszatértek litvániai állomáshelyükre. Mindez a nemzetközi eljárásrendnek megfelelően történt.

A Magyar Honvédség négy hónapig látja el a balti országok légtérrendészeti feladatait Spanyolországgal és Olaszországgal közösen, NATO parancsnokság alatt. Ez a magyarok negyedik ilyen küldetése.