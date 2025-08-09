Alaszkában találkozik Putyin és Trump, hogy Ukrajna területéről tárgyaljanak

Donald Trump és Vlagyimir Putyin jövő pénteken Alaszkában találkozik, hogy az ukrajnai háborúról tárgyaljanak - jelentette be a közösségi oldalán Trump. Ezt később a Kreml is megerősítette, hozzátéve, hogy Trumpot meghívták Oroszországba egy második csúcstalálkozóra is - írja a BBC.

Trump pár órával korábban azt közölte, hogy Ukrajnának területeket is át kell átengednie a háború befejezése érdekében.

„Olyan területről van szó, amelyért három és fél éve harcolnak, sok orosz halt meg. Sok ukrán halt meg”

– mondta Trump pénteken a Fehér Házban. Az amerikai elnök részletek nélkül azt állította, hogy - feltehetően a mostani frontvonalhoz képest - területcserék is lesznek, mindkét fél javára.

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A Trump-Putyin találkozó és a belengetett területi megállapodások jelen állás szerint Ukrajna részvétele nélkül és a feje felett történnek. Bár fehérházi források továbbra sem zárták ki, hogy a találkozón valamilyen formában Zelenszkij ukrán elnök is részt vegyen, Moszkva idáig elutasító volt a hármas találkozóval kapcsolatban.

A tűzszüneti terv így könnyen egy ultimátum lehet Ukrajna felé, ami nagyon nehéz helyzetbe hozhatja Zelenszkijt. A tervezet lehetséges tartalmáról pénteken a Bloomberg írt anonim források alapján részleteket, ezt azóta a CBS és a Wall Street Journal is megerősítette.

Eszerint a Fehér Ház egy olyan megállapodás elfogadására akarja rábírni Európát, amiben Oroszország a Krím mellett elfoglalhatja Kelet-Ukrajna teljes Donbasz régióját, aminek a még általa ellenőrzött részét Ukrajnának harc nélkül kellene átadnia.

Vörössel az aktuálisan orosz ellenőrzés alatt lévő, okkupált területek Fotó: ISW

Nem világos egyelőre, hogy mi történne Herszon és Zaporizzsja megyékkel. A Bloomberg szerint ott alapvetően befagyasztanák a mostani frontvonalat, a CBS ugyanakkor arról ír, hogy azokat Oroszország a megállapodás részeként feladná - ez összességében azonban egészen valószínűtlennek tűnik, az kizárt, hogy Oroszország átadná például az Azovi-tengeri földsávot Mariupollal és Melitopollal.

Ukrajna egyelőre nem reagált a tervezett megállapodással kapcsolatban, de Zelenszkij idáig mindig elutasított minden területi engedményt.