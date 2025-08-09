Átfogó békemegállapodást kötött Washingtonban Azerbajdzsán és Örményország

Ha megvalósul és be is tartják, történelmi jelentőségű lehet az a békemegállapodás, amit pénteken, Trump jelenlétében és közvetítése után írt alá Azerbajdzsán és Örményország Washingtonban.

A megállapodás a Szovjetuniótól való függetlenedés óta egymással többszörös háborúban álló két dél-kaukázusi ország viszonyát rendezné, újraindítva többek között a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat is. A legfontosabb része az az azeri részről régóta követelt tranzitfolyosó, ami Örményország dél részén Azerbajdzsánt köti össze a szintén azeri fennhatóságú exklávé, Nahicsevánnal.

A megállapodás, ha valóban létrejön, jelentős eredmény lenne a Trump-adminisztráció számára is, és rosszul érintené a régiót a saját befolyási övezetének tekintő, de az elmúlt években Örményországot elvesztő, Azerbajdzsánnal pedig újabban nyílt konfliktusokban lévő Oroszországot - jegyzi meg a Reuters.

Ilham Alijev azerbajdzsáni elnök és Nikol Pasinjan örmény miniszterelnök az Egyesült Államok közvetítésével írta alá közös nyilatkozatát a katonai konfrontációról való lemondásról. Ezt Donald Trump jelentette be a Fehér Házban, a felek pedig nem győzték hangoztatni Trump szerepét a békefolyamatban, és kijelentették, hogy Nobel-békedíjra fogják jelölni. Sőt, a tervezett zangezuri tranzitfolyosót is az amerikai elnökről neveznék el, ez lenne a „Trump útvonal a nemzetközi békéért és jólétért”.

Alijev, Trump és Pasinjan Washingtonban Fotó: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP

A megállapodás kizárólagos amerikai fejlesztési jogokat tartalmaz erre a folyosóra, az azonban nem világos, hogy az olyan, a feleket régóta érzékenyen érintő kérdésekre, mint az áthaladó azeri forgalom ellenőrzése és az örmény területi szuverenitás érvényesíthetősége, milyen megoldások születnének.

„Végre sikerült békét teremtenünk. Örményország és Azerbajdzsán kötelezi magát, hogy végleg beszünteti az összes ellenségeskedést, újra felújítja a kereskedelmet, az utazást és a diplomáciai kapcsolatokat, valamint tiszteletben tartja egymás szuverenitását és területi integritását”

– mondta a megállapodás bejelentése után az amerikai elnök.

Hozzátette, hogy az Egyesült Államok kétoldalú megállapodást ír alá mindkét országgal az együttműködés bővítéséről, többek között az energiáról. „Feloldjuk az Azerbajdzsán és az Egyesült Államok közötti védelmi együttműködésre vonatkozó korlátozásokat is” – mondta Trump.

Alijev azeri elnök arról beszélt, hogy Baku és Jereván „véget vet a konfrontáció és a vérontás világának, és egyben fényes és biztonságos jövőt biztosítanak gyermekeink számára”.

„A mai nyilatkozat bizalommal tölt el, hogy a béke, a jólét, a biztonság és a gazdasági együttműködés új fejezetét nyitjuk meg a Dél-Kaukázusban” – mondta az örmény miniszterelnök Pasinjan.