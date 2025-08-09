„Az értelmes szó nem volt elég, lépni fogunk” – a drogügyi kormánybiztos ismét betámadta Pogány Indulót

Bár akkor becipzározta a száját a rapper, amikor a pénteki szigetes koncertjén is zúgott a Mocskos Fidesz, azt ezúttal sem mulasztotta el megkérdezni a közönségtől, hogy szívtak-e ma is rendesen.

Természetesen nem hagyta ezt szó nélkül Horváth László drogügyi kormánybiztos, akit szerencsére az nem zavar, hogy a főnöke, Orbán Viktor a drogdíler (ez a Dopeman jelentése) művésznevű, a nők, akár kiskorúak elleni erőszakot és drogfogyasztást éltető művésszel fotózkodik és podcastol. Egy szombat délelőtti reels videóban Horváth azt írta a Pogány-koncertről készült videó mellé:

„Azt már látható, kire nem számíthat a társadalom a drog elleni küzdelemben (…) Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk”.

Horváth nem most először nézte ki magának a rappert, kettejük május vége óta tartó csörtéiről korábban itt írtunk bővebben. Szirmai ugyanis (a Pogány Induló Szirmai Marcell művészneve) ugyanis már az új drogszabályozás után azt mondta: „Szarok az új törvényekre, kurvára leszarom egyébként. Csak egyedül benneteket féltelek. Ezért nagyon halkan kérdezem meg, hogy rendőr meg ne hallja, szívtatok ma rendesen?”

A rappernek egyébként messze nem ez volt az első koncertje, ahol zúgott a mocskos Fidesz. De ezek közül is külön érdemes megemlíteni a gyulait, mivel azután a koncert után a város fideszes polgármesterének is ki kellett osztania a drogügyi kormánybiztost, de úgy általában is a nemzeti oldalt.